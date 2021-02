Bayer presenta la edición 2021 del Programa Semillero de Futuro

"Con foco en el cuidado de la salud y en busca del bienestar de las personas". El programa de Bayer, que transita su 14va edición, busca potenciar proyectos innovadores en alimentación, nutrición y salud en las comunidades más necesitadas de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Bayer lanza la edición 2021 del Programa Semillero de Futuro, iniciativa de responsabilidad social con la que la empresa brinda oportunidades de desarrollo para proyectos innovadores de organizaciones sin fines de lucro que buscan contribuir en la alimentación y salud de las comunidades. Convocada con el lema "Nuevos desafíos, Posibilidades infinitas", los proyectos que participen en esta edición deberán enfocarse en buscar beneficiar principalmente a madres y niños de 0 a 5 años, y a pequeños productores agropecuarios de las distintas comunidades. Desde su lanzamiento, el programa ya destinó más de 5,3 millones de dólares a 380 proyectos sociales sustentables de 622 organizaciones, y benefició asi a más de 227 mil personas en toda la región. El Programa de Responsabilidad Social, Semillero de Futuro es financiado por la Fundación Bayer, con el objetivo de mejorar significativamente la calidad de vida de las comunidades, ofreciendo un apoyo financiero sustentable a los que más lo necesitan. En esta edición, el monto destinado a este programa regional será US$ 660.000. "Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de esta nueva edición de Semillero de Futuro y ratificamos nuestro compromiso de crear oportunidades de crecimiento apoyando cada vez más iniciativas que busquen generar un cambio positivo en la calidad de vida de las comunidades", sostuvo Virginia Gilligan, directora de Comunicaciones de Bayer para la región Cono Sur. "Con esta edición, llevamos 14 años orientados a apoyar cada año a más proyectos que persigan el objetivo mejorar la nutrición y seguridad alimentaria de las personas, ofreciendo herramientas y recursos para que, por ejemplo, sean las mismas comunidades involucradas las que generen sus propios alimentos de manera sustentable, con una adecuada elección, cuidado y elaboración de los mismos". Gilligan destacó además que, "Desde el año pasado incorporamos el objetivo de salud, a través de proyectos cuyo principal objetivo sea el de mitigar enfermedades relacionadas con la alimentación. "Se trata de iniciativas que en su mayoría se encuentran orientadas a cuidar la calidad nutricional, no solo para mitigar problemáticas preexitentes como desnutrición o patologías asociadas a déficit alimentarios, sino también como fuente de empoderamiento económico de pequeños productores y mujeres rurales", explicó. Durante el 2020 y pese a la pandemia, los proyectos presentados y evaluados superaron los 100. "Deseamos que este año podamos colaborar con aún más organizaciones y contribuir a dar respuestas a las necesidades de las diferentes comunidades de nuestra región". Desde el 1º de febrero, y hasta el 16 de abril, organizaciones sin fines de lucro, tales como Fundaciones, Asociaciones Civiles, Cooperativas Escolares, Cooperativas de Trabajadores, Cooperativas de Productores y Sociedades de fomento, podrán participar de esta décimo cuarta edición presentando proyectos cuyos pilares sean favorecer iniciativas relacionadas a paliar deficiencias alimenticias y nutricionales, problemáticas de malnutrición, recupero de alimentos, acceso al agua potable y acceso a los alimentos como mejoras en los sistemas de producción en las provincias y países involucrados. Seguiremos con el compromiso de incorporar proyectos cuyo principal objetivo sea el de mitigar enfermedades relacionadas con la alimentación. En una primera etapa, por medio de un Comité Evaluador multidisciplinario, se seleccionarán los proyectos beneficiarios quienes recibirán entre U$S 8.000 y U$S 16.000 cómo máximo. Cada uno de ellos, en una segunda instancia, tendrá la posibilidad presentar un nuevo proyecto o ampliar el alcance de la iniciativa ya beneficiada, para pasar a una segunda etapa de votación, donde el Comité seleccionará tres proyectos finalistas que recibirán un apoyo económico adicional de U$S 20.000 dólares, cada uno. En la última etapa, Las tres organizaciones finalistas contarán, a través de sus protagonistas, el aporte que su proyecto realizará a la comunidad. Luego, este video será subido a la página de Semillero de Futuro para una votación online abierta al público. Quien obtenga mayor cantidad de votos, por parte del público, recibirá el monto de US$ 3.000 para realizar una capacitación relacionada a la temática de su iniciativa. Para conocer las bases y condiciones del programa, ingresar en www.semillerodefuturo.com.



Bayer presenta la edición 2021 del Programa Semillero de Futuro

