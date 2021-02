Continúan los avances en la Campaña de Vacunación contra el coronavirus

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, detalló que "nos encontramos en la sexta semana de implementación de la Campaña de Vacunación del COVID-19. En este sentido, ya se han distribuido, del primer componente de la vacuna Sputnik V, 403.320 unidades y del segundo componente 291.960." La secretaria señaló que ya han recibido la primera dosis de vacunación 337.533 personas y 196.543 cuentan con las dos dosis aplicadas, y remarcó: "Estamos trabajando con las jurisdicciones para la distribución de las 110.000 dosis del segundo componente que se ha recibido en las semanas anteriores, y continuamos trabajando para la recepción de nuevas dosis que serán informadas cuando estén confirmadas el número y la fecha de ingreso al país". En cuanto al informe realizado por la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas sobre seguridad de las vacunas contra el SARS-CoV-2, han sido reportados hasta el viernes pasado 16.455 Eventos Supuestamente Atribuidos a Vacunas e Inmunizaciones –ESAVI-, con una tasa de eventos de 3,7 por ciento. Asimismo, todas las provincias han notificado eventos. De las notificaciones recibidas, 99,5 son clasificadas como "no graves", de acuerdo a la clasificación de la Organización Mundial de la Salud –OMS-, y de este total 97 por ciento son relacionados a la vacunación, 1 por ciento debido a la ansiedad, 1 por ciento de error programático, 1 por ciento es coincidente, 0,24 por ciento se encuentra en análisis, 0,2 es indeterminado y 0,01 es no concluyente. Vizzotti indicó que "una de la fortalezas grandes del país es la vigilancia pasiva y se está trabajando para implementar unidades de vigilancia activa de los eventos de especial interés". Respecto a las variantes de coronavirus detectadas esta semana por el ANLIS/Malbrán, la secretaria señaló: "se han identificado las cepas del Reino Unido, la cepa de Manaos y la cepa de Río de Janeiro, estas últimas en esta semana". Y aclaró: "esto no significa que sean variantes que estén circulando, sino que en viajeros provenientes de estos lugares se han genotipificado y se han aislado las variantes y no predominan en el país". Fuente: https://www.argentina.gob.ar/



Continúan los avances en la Campaña de Vacunación contra el coronavirus

