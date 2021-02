El militante de la Juventud Radical de Campana y candidato a representante de la Primera Sección Electoral al Congreso de la JR bonaerense, Lucas Carlini, se expresó en relación a las Internas en la UCR de la Provincia. Cada vez falta menos para la interna de la Unión Cívica Radical en la provincia de Buenos Aires y los militantes de la Juventud siguen marcando posición. Esta vez el que se expresó a favor de uno de los candidatos fue Lucas Carlini, militante de la Juventud Radical de Campana, futuro vocal y candidato a congresal por la Primera Sección Electoral. "Desde el 2015 estamos trabajando por un partido con más territorio, más vocación de poder una identidad plena", expresó el joven, quien mostró su apoyo a la fórmula Maximiliano Abad-Érica Revilla. "Los y las jóvenes sabemos que todo esto de la mano de Maxi y Érica es posible, la identidad del partido de la mano de Posse peligra, sabemos todos de las idas y vueltas del candidato de Evolución", manifestó. Y añadió: "Maxi es un dirigente que nunca rompió filas, siempre militó desde adentro de la UCR. No se puede decir lo mismo de algunos". "Desde el minuto uno Maxi se puso la camiseta para poder sobrepasar todas y cada una de las adversidades que se fueron presentando a cada paso que daba, alguien preparado para ponerse sobre los hombros todo lo que se le enfrenta y con una vista amplia para ver todo lo que otras personas no ven", sostuvo el joven radical. Finalizando, enfatizó en que "Maxi Abad es el mejor representante para estos momentos duros dónde todo viene contracorriente". "Desde el principio estuvo conectado con la Juventud porque sabía que ahí es donde recae todo lo batallado hasta el momento y dónde descansa el futuro de toda la UCR, me gratifica saber que tenemos una juventud activa en todo el país donde si bien estamos en una problemática debido a la pandemia, nunca dejamos de estar conectados con la mayoría de los jóvenes de toda la provincia", comentó Carlini.



Lucas Carlini, militante de la Juventud Radical de Campana



Lucas Carlini:

"Maxi Abad es el mejor representante para estos momentos duros dónde todo viene contracorriente"

