Efemérides del día de la fecha, 10 de Febrero

DÍA MUNDIAL DE LAS LEGUMBRES Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante la Resolución 73/251 en el año 2019, en este día se concientiza acerca de los beneficios nutricionales y medioambientalesde las legumbres. El tema de este año es "Ama a las legumbres: por una dieta y un planeta sanos" y tiene el objetivo de remarcar la contribución de las legumbres a las dietas saludables y los sistemas alimentarios sostenibles. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) resalta que las legumbres son bajas en grasas; son fuente de fibra y proteínas; y son ricas en nutrientes, minerales y vitamina B. Cabe agregar que tienen un índice glucémico bajo por lo que, al estabilizar el azúcar en sangre y los niveles de insulina, son alimentos adecuados para personas con diabetes y para controlar el peso. Por otro lado, no contienen gluten en su estado natural por lo cual son ideales para celíacos. En lo que respecta al cuidado del medio ambiente, la FAO informa que las legumbres son fijadoras de nitrógeno lo que mejora la fertilidad del suelo y, consecuentemente, alarga la productividad de las tierras agrícolas. Asimismo, al tener una menor huella de carbono, reducen indirectamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, el consumo de agua para producirlas es bajo (1250 litros para producir un 1 kilo de lentejas).



SAN LORENZO SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA ARGENTINA 2015 Sucedió en el año 2016 cuando San Lorenzo venció a Boca 4 a 0 en el Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba). El equipo dirigido por Pablo Guede e integrado por Sebastián Torrico, Julio Buffarini, Fernando Belluschi, Ezequiel Cerutti, Néstor Ortigoza y Leandro Romagnoli arribó a este decisivo partido tras salir subcampeón del Campeonato de Primera División 2015. En aquel torneo, "El Ciclón" quedó detrás de Boca por apenas 3 puntos y tuvo una destacada actuación al ganar 18 partidos, empatar 7 y perder 5. En el primer tiempo ambos equipos estuvieron parejos, no obstante, a los 43 minutos, el mediocampista Fernando Belluschi abrió el marcador con un zurdazo inatajable para Agustín Orion. En el segundo tiempo, Pablo Barrientos convirtió el segundo gol a los 28 minutos, y, 9 minutos después, metió un golazo de tiro libre. A escasos minutos del final, Nicolás Blandi convirtió el gol que selló la victoria 4 a 0 y le dio la Supercopa Argentina a "El Ciclón." Al respecto, Romagnoli manifestó: "intentamos ser protagonistas en todas las canchas y hoy lo conseguimos. Merecimos el triunfo de principio a fin y creo que pudimos darle una alegría a la gente".



SE LANZA "CHAINED TO THE RHYTHM" Un día como hoy en el año 2017, Katy Perry lanzó el sencillo "Chained to the rhythm". Perteneciente al disco "Witness" (2017) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Sia y Max Martin, la canción critica a la sociedad norteamericana y la insta a dejar de vivir en una "burbuja" para involucrarse más con la política: "a primera vista parece una canción divertida pero cuanto más te sumerges en ella descubres un subtexto diferente".



Efemérides del día de la fecha, 10 de Febrero

