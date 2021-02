Breves: Deportivas

PELLA NO PUDO El bahiense Guido Pella quedó eliminado en la primera ronda del Abierto de Australia al perder 6-3, 7-6 y 7-5 con el croata Borna Coric. De esta manera, Diego Schwartman es el único argentino en segunda vuelta del cuadro masculino del primer Grand Slam del año. Anoche, al cierre de esta edición, "el Peque" se medía con el local Aleandre Muller por un lugar en la tercera fase del certamen. En tanto, en el cuadro femenino, la rosarina Nadia Podoroska se medirá esta noche con la croata Donna Vekcic, también por el pase a la tercera ronda.



CAMPAZZO SÍ, PERO NO El cordobés Facundo Campazzo volvió a estar disponible en los Denver Nuggets después de las molestias que le surgieron en su rodilla derecha. Sin embargo, el coach Michael Malone decidió no arriesgarlo en lo que fue la tercera caída consecutiva de la franquicia de Colorado, que el lunes perdió 125-112 con Milwaukee Bucks. Esta noche, Denver buscará revancha frente a Cleveland Cavaliers. LA MUERTE DE KOBE Según un informe de la National Transportation Safety Board, un error del piloto del helicóptero provocó el accidente en el que fallecieron el astro de la NBA Kobe Bryant y su hija Gianna María, el pasado 26 de enero de 2020 en California. De acuerdo a las pericias, el piloto Ara Zobayan no había sido autorizado a atravesar una tormenta, pero ignoró la orden y causó la tragedia al desplomarse el helicóptero en la localidad californiana de Calabasas. En el accidente murieron los otros siete ocupantes de la aeronave. UN ESCALÓN ABAJO El Seleccionado Argentino de Rugby bajó al noveno puesto del escalafón mundial dado a conocer este martes por la World Rugby (WR). Los números del ranking se modificaron a partir del triunfo de Gales ante Irlanda, en el inicio del Seis Naciones: así, Gales alcanzó 80.59 puntos contra los 80,31 de Los Pumas, que no juegan desde noviembre pasado cuando disputaron el Tres Naciones. El líder del sigue siendo Sudáfrica (94,20 puntos) y después se ubican Nueva Zelanda (88,95), Inglaterra (87,49), Francia (85,30), Irlanda (83,42), Australia (83,08) y Escocia (82,82). El Top 10 lo completan Gales (80,59), Argentina (80,31) y Japón (79,29). VOLEY: LIGA FEMENINA El último fin de semana se puso en marcha la Liga Femenina Argentina de Vóley. Boca Juniors y River Plate comenzaron de manera perfecta, sumando tres triunfos en tres presentaciones. Las Xeneizes derrotaron 3-0 a CEF de La Rioja, 3-0 a Ferro Carril Oeste y 3-0 a Náutico Sportivo Avellaneda, mientras las Millonarias superaron 3-0 a Ferro Carril Oeste, 3-0 a Rowing y 3-0 a Vélez Sarsfield. TERMAS: RECONSTRUCCIÓN El autódromo de Termas de Río Hondo sufrió un voraz incendio que consumió gran parte de las instalaciones. El CEO del Grupo OSD, Orlando Terranova, informó que ya iniciaron las tareas de reconstrucción: "Se empezó a trabajar en el diseño integral del nuevo edificio, que va a ser más moderno, seguro y confortable. Desde el Grupo OSD tenemos el know-how y el antecedente de haber construido el autódromo de El Villicum en ocho meses", señaló, al tiempo que estimó finalizar este proyecto de recuperación en octubre o noviembre.

Breves: Deportivas

10 de Febrero de 2021

