SE PRESENTA RIVER Esta noche, River Plate se medirá frente a Defensores de Pronunciamiento por la primera fase de la Copa Argentina. El encuentro se disputará desde las 21.10 horas en cancha de Banfield y será transmitido por TyC Sports. En la previa habló Marcelo Gallardo y confirmó su interés en los regresos de Jonatan Maidana (se concretaría en estos días) y Sebastián Driussi ("está haciendo mucho esfuerzo por volver") y en sumar a Agustín Palavecino y Alex Vigo como refuerzos. A su vez, se conoció que el Millonario rechazó la primera oferta que le realizó Atletico Mineiro por el mediocampista Ignacio Fernández, quien esta noche será baja en el duelo de Copa Argentina.



IMPUTADOS POR ABUSO Thiago Almada y Miguel Brizuela, jugadores de Vélez Sarsfield, fueron imputados por abuso sexual en el marco de la causa que investiga lo ocurrido en diciembre del año pasado durante una fiesta realizada en la casa del delantero Juan Martín Lucero, mientras el principal acusado, Juan José Acuña, todavía se mantiene prófugo. A raíz de la decisión judicial sobre Almada y Brizuela, ambos futbolistas fueron separados del plantel que conduce Mauricio Pellegrino. UNO LLEGA, OTRO SE VA San Lorenzo ya arregló condiciones con Basilea de Suiza para que el mediocampista Matías Palacios (18 años) pase a préstamo con una obligación de compra de 6,3 millones de dólares por el 50% de la ficha. Para que la operación se concrete, solo resta que el jugador termine de negociar su contrato con la institución suiza. Al mismo tiempo, el Ciclón acordó la incorporación del delantero Franco Troyansky, quien llegará a préstamo desde Unión de Santa Fe con una opción de compra de 1,8 millones de dólares por el 60% del pase. Anteriormente, San Lorenzo ya había sumado al defensor Diego Braghieri, al mediocampista Jalil Elías y al delantero Lucas Melano. BARCELONA VS SEVILLA En el inicio de las semifinales de la Copa del Rey, Sevilla recibirá hoy a Barcelona en el partido de ida de la serie que se definirá el próximo 3 de marzo en el Camp Nou. La otra semi comenzará mañana, cuando Athletic Bilbao sea local ante Levante. GANÓ EL REAL En un partido pendiente de la primera fecha de La Liga, Real Madrid venció ayer 2-0 a Getafe y, de esa manera, quedó como único escolta del campeonato, a cinco puntos del líder Atlético Madrid, que todavía tiene dos encuentros pendientes. JUVENTUS FINALISTA La Copa Italia tiene a su primer finalista: Juventus, que ayer igualó 0-0 como local frente a Inter, al que había derrotado 2-1 en el partido de ida. El otro finalista se definirá hoy: Atalanta recibirá a Napoli después del 0-0 que protagonizaron en la ida. FA CUP: OCTAVOS Ayer se disputaron las primeras dos llaves de Octavos de Final de la FA Cup de Inglaterra: Manchester United le ganó 1-0 a West Ham, mientras Bournemouth superó 2-0 a Burnley. Hoy juegan: Swansea City vs Manchester City, Sheffield United vs Bristol City, Leicester City vs Brighton y Everton vs Tottenham.

Breves: Fútbol

10 de Febrero de 2021

