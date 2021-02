» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 11/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Derrapa y se estrella contra una columna de alumbrado público







Fue ayer, en el ingreso de Ruta 6 por boulevard Calixto Dellepiane. Una camioneta Ford Escord terminó impactan-do en una columna de alumbrado público instalada en el cantero distribuidor que se encuentra en el ingreso de Ruta 6 por el boulevard Calixto Dellepiane mientras su conductor intentaba ingresar al casco céntrico. Según testigos circunstanciales en el lugar, el vehículo circulaba a gran velocidad cuando realizaba la maniobra de ingreso, e intentó frenar infructuosamente. Tras derrapar, finalizó subiéndose al cantero y chocando violentamente contra la mencionada columna. El conductor fue asistido por el SAME en el lugar y luego trasladado al Hospital San José.



#Ahora Chocó la columna. Un Ford Ecosport circulaba por Ruta 6 y giró para ingresar por diagonal Dellepiane, subió al parterre central e impactó con la columna de alumbrado. El airbag lo salvó. El conductor viajaba solo. fue trasladado por SAME al hospital San José. CP y PL pic.twitter.com/63cvyz4K45 — Daniel Trila (@dantrila) February 10, 2021

