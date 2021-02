Ayer se midió con Flandria como visitante, en un ensayo que se dividió en dos encuentros: en el primero cayó 2-1 y en el segundo empató 1-1. Los goles del Violeta los marcaron Tomás Garro y Lucas Cajes. La preparación de Villa Dálmine para el próximo campeonato de la Primera Nacional continuó ayer con el segundo amistoso de este proceso: fue ante Flandria, como visitante, en una jornada que se dividió en dos partidos. En el primero, en el que ambos presentaron formaciones titulares, el Violeta perdió 2-1; y en el segundo empató 1-1. El ensayo se desarrolló por la mañana, en el estadio Carlos V de Jáuregui, donde Felipe De la Riva repitió los mismos once titulares que había utilizado el pasado sábado frente a Sportsman de Carmen de Areco. Es decir: Juan Marcelo Ojeda; Santiago Moyano, Agustín Stancato, Maximiliano Pollacchi, Facundo Rizzi; Laureano Tello, Federico Recalde, Marcos Sánchez, Tomás Garro; Sergio Sosa y Catriel Sánchez. Por su parte, el Canario alistó a Juan Lungarzo; Mariano Puch, Carlos López Quinteros, Gastón García, Nicolás Henry; Matías Nouet, Alejandro González, Walter Lugo, Joaquín Ibáñez; Franco Tissera y Mariano Guerreiro Este primer partido se dividió en dos tiempos de 35 minutos. Flandria se adelantó en el marcador sobre el final de la primera parte con un remate de media distancia del lateral Nicolás Henry. En el complemento, Leandro Larrea (tercer refuerzo confirmado en el Violeta) reemplazó a Laureano Tello y el equipo de nuestra ciudad llegó al empate por intermedio de Tomás Garro a los 22 minutos. Sin embargo, diez minutos después, el sampedrino Matías Nouet volvió a desnivelar en favor del local para establecer el 2-1 final. En tanto, el segundo encuentro de la mañana se dividió en dos tiempos de 25 minutos y presentó a los suplentes de ambos conjuntos. Flandria comenzó ganando con un tanto de Hernán Altoaguirre a los 8 minutos de la primera parte, pero Villa Dálmine igualó las acciones por intermedio de Lucas Cajes a los 5 del complemento. En este partido, Felipe De la Riva alistó a Lucas Bruera; Facundo Lando, Gino Olguín, Eduardo Vallejos, Peter Martínez; Juan Ignacio Varela, Germán Díaz, Franco Costantino; Valentín Umeres; Enzo Fernández y Thomas Amilivia. Luego ingresaron: Lucas Cajes, Tomás Chechic, Juan Rocca y Agustín Encina. Entre estos nombres hay cuatro jugadores que estarían siendo evaluados por el entrenador: Peter Martínez y Juan Rocca ya habían participado del amistoso frente a Sportsman de Carmen de Areco, mientras Germán Díaz (ex Berazategui y Deportivo Armenio) y Thomas Amilivia (tras firmar contrato profesional en Argentinos Juniors estuvo a préstamo en Deportivo Español) se sumaron en esta oportunidad. En contrapartida, Juan Ignacio Alvacete se está recuperando de una lesión y sigue sin sumar minutos de fútbol, mientras Maximiliano García, Lucas Cuevas y Franco Marchetti todavía tienen contrato con el Violeta, pero no serían tenidos en cuenta por De la Riva para el próximo campeonato.

UNA DEFINICIÓN TRUNCADA DE CATRIEL SÁNCHEZ DURANTE EL PRIMER PARTIDO.





MARCOS SÁNCHEZ SIGUE SUMANDO MINUTOS JUNTO A SUS NUEVOS COMPAÑEROS.



Primera Nacional:

Villa Dálmine disputó su segundo amistoso de preparación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar