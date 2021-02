El concejal de Juntos por el Cambio destacó que "mientras Chile vacunó en seis días a un millón de personas, acá no se pudo vacunar todavía al personal de salud". "La Cámpora local debería explicarle a los vecinos dónde están las vacunas", dijo. El concejal de Juntos por Cambio, Javier Contreras, cuestionó "el poco avance" de los Gobiernos Nacional y Provincial en el marco de la campaña de vacunación contra el Covid-19. Estas declaraciones llegaron tras conocerse que Chile superó este martes el millón de personas vacunadas, seis días después de haber comenzado el proceso de inmunización masiva de adultos mayores. "El país vecino lleva con éxito la campaña de vacunación y en Argentina, la provincia y Campana aún no abrieron los centros de vacunación que prometieron y lo único que hacen es promocionar la inscripción a una vacuna que no está", indicó. Además, Contreras destacó que "Chile utilizó el sistema de salud de cada lugar mientras que acá se deja afuera el sistema de salud municipal".

El Concejal de Juntos por Cambio, Javier Contreras.



Javier Contreras:

"Siguen haciendo política con la vacunación, pero las vacunas siguen sin llegar"

