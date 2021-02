COMPROMISO El Gobierno se comprometió ante la Comisión de Enlace a "no aumentar las retenciones" ni aplicar cupos a las exportaciones, y destacó que hubo acuerdo con las entidades agropecuarias en buscar que la población mejore sus posibilidades de acceso a los alimentos. "Vamos a explorar todas las posibilidades que permitan que la población acceda a alimentos", destacó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Al finalizar el encuentro de una hora y media con el presidente Alberto Fernández, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, sostuvo que "no va a haber incremento de retenciones ni de intervención en los mercados".



POR DEBAJO Los salarios crecieron 33% en el 2020 y se ubicaron 3,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación del 36,1%, completando tres años de caída consecutiva frente al costo de vida, informó el INDEC. En el 2019, frente a una inflación del 53,8%, los salarios crecieron 40,9%, mientras en el 2018, ante una suba de precios del 47,6%, el nivel de las remuneraciones mejoró 29,7%. El Índice de Salarios total creció 1,8% en diciembre último respecto de noviembre, como consecuencia de la suba de los salarios registrados del 1,9% y un aumento en los salarios del sector privado no registrado de 1,2%. BENEFICIO EXTRAORDINARIO La Cámara de Diputados avanzó con el tratamiento en comisiones del proyecto que establece un beneficio extraordinario por única vez a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En una reunión plenaria de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Defensa Nacional, los legisladores del oficialismo y la oposición firmaron el dictamen favorable a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, que será aprobada en la sesión prevista para este jueves a las 12:00. El proyecto reconoce a los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan en 2017 "el derecho a percibir por única vez un beneficio extraordinario de carácter económico por grupo familiar". ESTÁ FELIZ La ciudad de Mar del Plata bajó casi en un 50 por ciento los contagios por Covid-19 y se espera que el fin de semana largo que se viene por el carnaval sea el mejor de la temporada de verano, según los registros de resrvas de balnearios, hoteles y departamentos. La Secretaría de Salud del municipio de General Pueyrredon reportó 171 nuevos casos por Covid-19, llegando de ese modo a los 40.007 contagios desde el inicio de la pandemia, con 36 mil personas ya recuperadas de la enfermedad y 1.259 fallecimientos. Pese a lo alto de los números, la curva de contagios en Mar del Plata se mantiene a la baja y desde el Ministerio de Turismo y Deportes se destacó que en pleno desarrollo de la temporada los casos en Mar del Plata bajaron en un 47 por ciento. POCO EN LIMPIO Las cabezas del equipo de investigadores de China y del grupo de expertos internacionales enviado por la OMS para investigar los orígenes del virus SARS-CoV-2, que causa el Covid-19, ofrecieron sus resultados en Wuhan, pero sin poder aclarar las dudas pre existentes. Por ese motivo, el lenguaje coloquial argentino podría indicar que la misión "sacó poco en limpio". Los investigadores delegados del gobierno chino y el equipo de expertos enviado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) precisaron que el primer caso con el virus del que tienen certeza se registró el 8 de diciembre de 2019. Y el primero relacionado con el mercado de Huanan en Wuhan data del 12 de diciembre de aquel año.

11 de Febrero de 2021

