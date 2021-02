Se recupera el parque químico y petroquímico

Elaborado por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica, el informe con los datos de diciembre mostró una recuperación del 6% en producción respecto a noviembre pasado, acumulando un crecimiento del 4%. El parque químico y petroquímico de la Argentina se recupera luego del impacto que significó el desembarco de la pande-mia de coronavirus: la Cámara que agrupa a las principales empresas del sector informó un crecimiento intermensual del 6% en diciembre, logrando un acumulado del 4 por ciento. Los subsectores que más favorecieron el incremento son los productos básicos orgánicos y los finales termoplásticos, mientras que la variación acumulada creció gracias a los productos finales termoplásticos y agroquímicos. Así lo informó la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP), que en nuestra región nuclea a empresas como Pampa Energía, Bunge, Cabot, Praxair, Monsanto y Agrofina. Con respecto a las ventas, tuvieron un crecimiento del 1% intermen-sualmente y un 12% respecto a noviembre de 2019 -debido a una fuerte recuperación en la demanda de productos finales termoplásticos-. El acumulado del año sigue la misma tendencia, observándose una mejora del 4% respecto del año anterior. La reseña elaborada por la CIQyP indica que las exportaciones del sector crecieron 25% a causa de las ventas excepcionales de productos básicos orgánicos; no obstante, los valores no alcanzan los registrados durante 2019, observándose caídas del 19% intermensualmente y del 20% al analizar el acumulado del año. Por su parte, la capacidad instalada del sector petroquímico muestra que durante el último mes del año tuvo un uso promedio del 63% para los productos básicos e intermedios y del 91% para los productos petroquímicos. En diciembre, la balanza comercial de los productos del sector alcanzó un déficit de 373 millones de dólares, un 51% menor al mismo mes de 2019, con variaciones del 22% en las importaciones y del -10% en las exportaciones. Con respecto a las pequeñas y medianas industrias químicas, el informe denota una recuperación del 10% en producción respecto a noviembre, aunque no logra alcanzar los valores producidos en diciembre de 2019; acumulando una caída del 8%. Las ventas locales cayeron un 3% respecto al mes anterior, aunque se recuperaron un 18% respecto al mismo mes del 2019. Las ventas externas registraron una caída del 1% intermensualmente y del 19% interanualmente. En conclusión, las ventas totales (mercado local + exportaciones) de los productos comunicados por las empresas participantes del informe a diciembre del 2020 alcanzan los 3.286 millones de dólares. A raíz de los resultados obtenidos en el informe mensual, Jorge de Zavaleta, director ejecutivo de la CIQyP, destacó que "el último mes de un año tan particular cómo el 2020 y afectado particularmente por la situación de la pandemia COVID-19, el sector mostró una leve mejora debido a la dinámica de las cadenas de valor en los cuales los productos están insertos, sin embargo hay que seguir atentos a la evolución de toda la industria ya que muestra que aún sigue afectada por el contexto mundial económico".



Se recupera el parque químico y petroquímico

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar