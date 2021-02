La fiscalía afirma que Carolina Píparo "arengó" a su esposo a abandonar a las víctimas

La titular de la UFI Nº17, Eugenia Di Lorenzo, se expresó por la denuncia de "incumplimiento de deberes de funcionario público" que pesa sobre la diputada provincial. La titular de la UFI Nº17, Eugenia Di Lorenzo, emitió en las últimas horas una dura resolución en la denuncia que pesa contra la funcionaria platense y diputada provincial, Carolina Píparo, por el delito de "incumplimiento de deberes de funcionario público". Si bien la fiscal considera que resulta "prematura" la imputación que solicitaron de Píparo, que presentaron los abogados Martín de Vargas y Rodolfo Baqué quienes representan a los dos motociclistas atropellados el 1º de enero por el auto que manejaba Juan Ignacio Buzali y la funcionaria, no cierra la puerta a la medida. Por el contrario, Di Lorenzo promete "tenerla presente toda vez que se encuentran medidas pendientes de producción" y en su resolución esgrime una serie de elementos que permitirían avanzar en esa dirección. Por caso, manifiesta que "resultaría, al menos poco ético, que la denunciada" permanezca en su cargo. Es que, justamente como secretaría de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata después de que su marido atropelle a los dos jóvenes nunca llamó al SAME para pedir asistencia y en sus llamadas al 911 tampoco pidió una ambulancia. Por esa razón, más de un centenar de ONG´s vinculadas a las víctimas de delito pidieron su renuncia. Dentro de la resolución de Di Lorenzo también se lee que Buzali "embiste con intención de darle muerte" a Luis Lavalle e Iván Coronel, quienes ocupaban la Honda XR250 que luego la pareja arrastraría por 300 metros, y remarca que Píparo y su esposo abandonan "a su suerte". En ese sentido, la fiscal señala que Buzali se da a la fuga "siendo arengado por Carolina Píparo, quien refirió en el marco de la investigación de referencia: ´le metí mucha presión para escapar porque las motos seguían atrás´, evidenciando un notable desinterés por parte de la sindicada, hacia la situación de salud en que habían quedado las víctimas". Así, Di Lorenzo sostiene que Píparo "arengó" a su esposo "omitiendo el auxilio debido, sin siquiera solicitar al menos una ambulancia a fin que las asistieran, ni efectuar un llamado al servicio de emergencias del 911 dando cuenta que acababan de atropellar a dos personas". Para la fiscal, ese accionar de la diputada provincial "reviste gravedad institucional y resulta ser de interés público, atento el carácter no sólo de funcionario público que reviste la sindicada, sino puntualmente en relación al cargo de Secretaria del Centro de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género".





