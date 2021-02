Acompañamiento a las gestiones contra el aumento de la tasa de servicios generales

La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, acompañó a vecinos y vecinas de barrios cerrados y del casco céntrico de la Ciudad, ante lo que consideraron un aumento excesivo por parte del Municipio. En muchos casos, debe abonar la prestación sin recibir el servicio correspondiente. En el día de ayer, la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, acompañó con su firma las gestiones emprendidas por un grupo de vecinos del casco céntrico y de diversos barrios cerrados, ante lo que consideran un aumento desmedido de la tasa de servicios generales del Municipio, la cual abarca servicios que en ocasiones, son contratados y costeados de manera independiente por los propios vecinos. "Si bien se dan actualizaciones de los valores inmobiliarios desde Provincia, no se puede comparar la incidencia del impuesto inmobiliario con la tasa de servicios generales que llega a valores impagables en estos momentos" aseguró la Concejal Carrizo, quien agregó que los vecinos tienen voluntad de pago "pero no pueden en éstos términos, y solicitan al Intendente a fin de llegar a un incremento más razonable, tome una porción de la valuación fiscal para el cálculo, y sea justo para todos". La edil estuvo acompañada por los vecinos Pablo Cairo y Marisa Capprlini, quien recordó haber agotado todas las instancias democráticas locales como la banca abierta en el HCD, con la solicitud: "tenemos voluntad de pagar pero con legalidad. Con la última reforma fiscal e impositiva se desvirtuó la naturaleza de los barrios cerrados, los cuales debemos autogestionar nuestros servicios establecido ello por normas específicas, y no podemos asimilar que en Campana, pagar servicios generales pueda equivaler a un 300 por ciento o más del valor del impuesto inmobiliario provincial". Para concluir, Romina Carrizo señaló que "los vecinos de barrios cerrados no quieren arreglos especiales, sino razonabilidad e igualdad para todos, que es lo que corresponde. Esperemos que Abella escuche y actúe por el reclamo. Muchos jóvenes de nuestra ciudad construyen en barrios cerrados porque les resulta imposible comprar un lote en pleno centro, y esas también son consideraciones a tener en cuesta ante tanta desproporcionalidad y falta de oportunidades".

