Por ahora, la UTN y la UNLu no regresan a la presencialidad

La casa de altos estudios tecnológicos informó que el ciclo lectivo 2021 comienza de forma virtual. Por su parte, el Centro Regional Campana suspendió las actividades presenciales previstas para febrero y marzo. Con la Provincia de Buenos Aires trabajando a contrarreloj en la campaña de vacunación para intentar asegurar el retorno a las aulas a partir del 17 de febrero, las universidades nacionales con asiento en Campana ya informaron que por ahora seguirán implementando la enseñanza remota. La UTN Facultad Regional Delta notificó a través de su página web que el ciclo lectivo "comenzará de manera virtual" tanto para "las actividades académicas de ingreso, grado, posgrado, y tecnicaturas", aunque todas lo harán "en las fechas estipuladas en el calendario académico". "El retorno a las actividades presenciales será evaluado e informado oportunamente, teniendo en cuenta la posibilidad de aseguramiento de las condiciones de seguridad sanitaria correspondientes, la normativa nacional y provincial vigente y la aprobación de los protocolos correspondientes ya gestionados", informó la entidad tecnológica. Por su parte, el Rectorado de la Universidad Nacional de Luján decidió suspender las mesas de exámenes y las actividades académicas correspondientes al período 2020 que debían desarrollarse entre febrero y marzo de este año. "Las expectativas de regreso a la presencialidad en la enseñanza para el ciclo lectivo de 2021, siguen dependiendo de la evolución de la pandemia", comentó la institución, que asegura haber presentado "los protocolos" requeridos para el retorno a clases presenciales pero que a la fecha "no se ha recibido la aprobación de la jurisdicción sanitaria correspondiente". "Internamente se ha trabajado para contar con las condiciones de infraestructura e higiene necesarias para retomar las actividades académicas presenciales cuando la situación epidemiológica lo permita, y la jurisdicción autorice y apruebe dichas actividades y los protocolos presentados", aclaró la UNLu. En este contexto, la casa de estudios universitarios optó por suspender "la modalidad presencial de las mesas de exámenes del turno complementario 2020 previstas para los meses de febrero y marzo" -pasarán a la modalidad virtual- así como "aquellas actividades académicas correspondientes a asignaturas del ciclo lectivo 2020 que se encuentren pendientes de finalización y que se hubieran previsto llevar a cabo de forma presencial durante" los mismos meses. El martes el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo compuesto por las universidades públicas, aseguró en un comunicado que el ciclo lectivo 2021 se desarrollará de forma mixta entre clases online y presenciales. Mediante el informe, el CIN señaló que la virtualidad "llegó para quedarse" y que de esta manera "las universidades públicas garantizan el dictado de clases para el 2021 de manera mixta". Sin embargo, desde el organismo aclararon que la presencialidad será posible "en la medida en que las condiciones de salud de la población lo permitan" y "se retomará, gradual y progresivamente" el regreso a las aulas. La decisión del Comité Ejecutivo se tomó en la primera reunión del organismo, donde los rectores y rectoras manifestaron además que continúan "trabajando y perfeccionando la virtualidad en el dictado de clases y en el desarrollo de todas las actividades académica de las universidades". En esa línea, desde el comité remarcaron que con la virtualidad se pudo "garantizar la continuidad pedagógica y mostrar la potencialidad que tiene para complementar la presencialidad y ampliar las oportunidades de inclusión de diversos sectores de la población". Respecto a los protocolos, el Comité afirmó que las universidades respetan las pautas y medidas sanitarias acordadas "con las autoridades de las jurisdicciones, para implementar el cursado de las asignaturas y de los espacios formativos de la práctica que requieren procesos de aprendizaje y enseñanza de carácter presencial". "Se les dará prioridad en el regreso a la presencialidad a las carreras inherentes a la ciencias de la salud", sostuvieron desde las instituciones de enseñanza superior, en relación al reclamo de alumnos de medicina de que habilitaran las prácticas en hospitales para su graduación. Además, desde la entidad aclararon que se realizarán "las gestiones ante el Ministerio de Salud de la Nación para asegurar la inclusión de la comunidad universitaria de docentes y no docentes en las prioridades de vacunación".



Por ahora, la UTN y la UNLu no regresan a la presencialidad

