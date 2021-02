Analia San Pedro

La Semana Internacional de la Concientización sobre la Alimentación por Sonda, se celebra del 8 al 12 de febrero, con el objetivo de visibilizar y promover los beneficios de esta modalidad de nutrición. En esta fecha busca aumentar la conciencia y la comprensión de la comunidad en general sobre la alimentación por sonda (también llamada nutrición enteral) planteando algunos de los desafíos que se enfrentan, resaltando el impacto diario en las personas, los cuidadores y las familias. Si bien todos comemos para sobrevivir, algunas personas reciben su nutrición de manera diferente. Su vida diaria depende de la alimentación por sonda para recibir su energía (calorías) y nutrientes esenciales. La alimentación por sonda es el suministro de nutrientes directamente en el tubo digestivo mediante una sonda. La sonda generalmente se coloca en el estómago, el duodeno o el yeyuno a través de la nariz, la boca o mediante vía percutánea directa. Se utiliza para alimentar a los pacientes que no pueden realizar una ingesta oral adecuada de alimentos o suplementos nutricionales orales o que no pueden beber y comer de manera segura. La alimentación por sonda generalmente se usa en pacientes con disfagia: cualquier discapacidad para beber, comer y tragar. Las sondas de gastrostomía se colocan por diferentes motivos. Es posible que se deban utilizar por un breve período de tiempo de manera permanente. El procedimiento puede recomendarse para: - Personas, posiblemente bebés, con alteraciones de nacimiento en la boca, el esófago o el estómago (por ejemplo, atresia esofágica o fístula traqueoesofágica). - Personas que no pueden tragar correctamente. - Personas que no pueden ingerir los alimentos suficientes para mantenerse saludables. - Personas que generalmente aspiran los alimentos al comer. Hay cientos de afecciones diferentes que pueden requerir el apoyo nutricional de la alimentación por sonda. Esta modalidad de nutrición puede necesitarse en cualquier etapa de la vida por diferentes enfermedades o situaciones clínicas; que no está exenta de complicaciones como cualquier tratamiento, pero que, sí es abordado a través de un equipo interdisciplinario con profesionales entrenados, la persona y su entorno pueden gozar de una vida plena. En el Centro Médico Rawson tenemos todas las especialidades para ayudarte. Fuente: Aanep Lic. Analia San Pedro, Equipo de Nutrición CMR - (MN: 3301 - MP: 4404) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

NotiCMR:

Semana Internacional de la Concientización sobre la Alimentación por Sonda

Por Lic. Analia San Pedro

