Efemérides del día de la fecha, 11 de Febrero

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 70/212 en el año 2015, en este día se reconoce el rol crítico que desempeñan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología y se insta a que su participación se fortalezca; asimismo, se pretende lograr la participación plena y equitativa para alcanzar la igualdad de género. El tema de este año es "Las mujeres científicas, líderes en la lucha contra el Covid-19" y tiene el propósito de resaltar la labor de las investigadoras de los diferentes campos en la lucha contra el Coronavirus, "desde los avances en el conocimiento del virus hasta el desarrollo de técnicas para las pruebas de Covid-19 y las vacunas contra el virus". La ONU estima que menos del 30% de los investigadores del mundo en las áreas tecnología, ingeniería, ciencia y matemáticas son mujeres. En lo que respecta a América Latina, la UNESCO informa que el 45% de los investigadores son mujeres: "para hacer frente a los inmensos desafíos del siglo XXI, el mundo no puede privarse del potencial, la inteligencia y la creatividad de miles de mujeres".



RIVER SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA RECOPA SUDAMERICANA 2015 Hace 6 años River vencía a San Lorenzo y se consagraba campeón de la Recopa Sudamericana por primera vez en su historia.Previamente, en los años 1997 y 1998, "La Banda" había salido subcampeón al caer frente a Vélez Sarsfield y Cruzeiro (Brasil). En ese entonces, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo e integrado por Ramiro Funes Mori, Leonel Vangioni,Matías Kranevitter, Teófilo Gutiérrez y Rodrigo Mora, arribó a esta competencia tras conquistar la Copa Sudamericana 2014. Éste último título lo obtuvo después de ganarle a Atlético Nacional (Colombia) 2 a 0 con goles de Gabriel Mercado y Germán Pezzella. El partido de ida se disputó en "El Monumental" y finalizó con el triunfo "millonario" 1 a 0 con gol del mediocampista Carlos Sánchez. En "El Nuevo Gasómetro", el uruguayo volvió a convertir el gol de la victoria. Al respecto, Gallardo manifestó: "terminamos de cerrar lo bueno que habíamos hecho en ´El Monumental´ y hoy no era fácil. Nos tocaba definir una serie en cancha de San Lorenzo, ellos no habían perdido una final acá, y bueno estoy satisfecho por lo conseguido sobre todo por los jugadores".



SE LANZA "BORN THIS WAY" Un día como hoy en el año 2011, "Lady Gaga" lanzaba el sencillo "Bornthisway". Perteneciente al disco "Bornthisway" (2011) y compuesta por la cantante estadounidense junto a Fernando Garibay y DJ White Shadow, la canción es acerca de aceptarse y amarse a uno mismo: "estaba destinada a ser una canción sobre la revolución, la libertad y la falta de prejuicios".



Efemérides del día de la fecha, 11 de Febrero

