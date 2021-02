Paraná Guazú embarcado: Semana sin demasiadas modificaciones por el Guazú con días mejores que otros al igual que el clima bastante inestable. La pesca pasa por mejores momentos en horarios nocturnos más que diurnos, en donde se activa más el pique y pesca de bogas. En líneas generales se dan bogas medianas a chicas y algunas que promedian de los dos kilos a los dos kilos quinientos gramos, con alguna sorpresa que puede llegar a los tres. La variada se compone con algunos bagres, algún pati de los lindos, pocas carpas pero las que se dan son de muy buenos portes, tararira y dorado. Esta semana con un pique muy remiso debido también a los fuertes vientos del sector sur/ sudeste que provocaron un gran incremento en la crecida de los ríos, agitando mucho las aguas y haciendo que estas bajen su temperatura. Con posibilidades presentes siempre en bocas de arroyos y canales de algún cachorro de surubí. En determinados momentos la presencia de grandes palometas elimina toda posibilidad de pesca. Muelles y costas: A pesar del clima continúa dándose algunas capturas de bogas por los muelles y costas pero reitero muchas medianas y chicas para devolución, mejorando el pique por la noche notablemente, algunos bagres, algún pati y carpa de las grandes. Reitero y les recuerdo de llamar y hacer las reservas antes de viajar a los recreos y camping de la zona, ya que están trabajando la mayoría con reservas anticipadas y al 50% de su capacidad. Doradito: Por el doradito al reparo del viento se han dado algunas capturas interesantes de manduví, pero lo difícil es que esta especie como carnada preferencial tiene a la mojarra y además fresca por lo que se impone su pesca antes de salir en busca del manduví, se lo pesca de flote con boyas puedo decir que la línea es semejante a la del pejerrey pero mucho más reforzada. Las brazoladas en líneas generales andan muy bien las de cuarenta a sesenta centímetros, aunque muchas veces se los busca con brazoladas de ochenta centímetros a un metro de profundidad. Por lo demás se contó con la presencia y capturas de algunos bagres y pati algunos de muy lindos portes los que también tomaron las mojarras en los equipos para el manduví. Se continúa con algunas capturas también de boguitas medianitas a chicas. Isla Botija / Puerto Constanza: Semana complicada por el clima y los vientos no obstante esto se lograron en algunos sectores reparados y de correderas algunos dorados de los lindos y en sectores playos y de juncales alguna linda tararira en horarios nocturnos. Por lo demás podemos mencionar alguna captura de boga mediana a chica y algo de variada de piel. Pasaje Talavera: Presencia y capturas como se viene dando de bogas medianas a chicas y algunas que entran en el copo de las parrilleritas, como siempre digo la de dos kilos trescientos, dos kilos cuatrocientos para arriba, algunos bagres siempre hay y pati de muy buenos portes buscándolos con rodajitas de anguilas en los anzuelos o sábalo podrido. Esta especie también se la puede buscar gareteando por el veril del pasaje con boya de flote y brazolada entre el metro veinte y metro ochenta de profundidad, si nunca probo pescarlo en esta modalidad no sabe lo que se pierde. Pese al clima y los vientos en el Talavera siempre hay actividad de alguna tararira y algún dorado de los lindos. Reitero que lo mejor de la pesca esta durante los horarios del atardecer, la noche y el amanecer. Cinco bocas: Presencia y capturas de algunas lindas bogas siempre entremezcladas con medianas y chicas, algunos bagres y armados de hasta el kilo de peso, con posibilidades siempre de algún dorado y tararira de las buenas. Isla La Paloma: Semana complicada por el clima pero con bogas nuevamente, reitero que los portes son más que nada medianos a chicos como en la mayoría de los pesqueros, pero siempre en el copo entra la parrillerita la de dos kilos trescientos para arriba, bagres tampoco faltan siempre algunos están presentes, pati y alguna carpa de las grandes siempre sale. Paraná Bravo: Complicada la zona también por el clima, más que nada por los fuertes vientos y poder navegar, pero se siguen dando algunos lindos portes de bogas parrilleritas, con lindas capturas de pati buscándolos con rodajas de anguilas o sábalo podrido. Se vienen logrando capturas de algunas lindas carpas de hasta los seis, siete kilos de peso y reitero siempre presente pero no del todo fácil más con estos vientos la captura de alguna linda tararira o dorado, muchas veces el dorado está más de fondo que de flote y en los sectores más playos cerca de los juncales o palos sumergidos que es donde caza. Arroyo Brazo largo: Respuestas de algunos bagres, alguna tararira de buen porte y algún dorado que califica para la parrilla, reitero siempre presente la posibilidad de capturar algún buen cachorrito de surubí, pero recuerden que en esta época del año lo mejor está por las noches. Paraná de Las Palmas zona Campana - Zárate: Fuera del clima y de los vientos que nos juegan muchas veces en contra, esta semana nuevamente tenemos noticias de respuestas de manduví en el sector de la Vuelta del Este entre el kilómetro 100 y 102 en la margen playa y de juncales. Se lograron respuestas de manduví buscándolos básicamente de flote con boyas y brazoladas de no más de unos cuarenta a cincuenta centímetros. Como les comenté la carnada preferencial de esta especie es la mojarra fresca pescada en el día y esto hay días que no es fácil conseguirla. De embarcado como de las costaneras de Zárate y Campana se continúa con capturas de algunas bogas y carpas. La variada continúa con algunos bagres y pati, reitero dorados y tarariras lo mejor se encuentra buscándolos en sectores playos y de juncales que es donde están cazando y dentro de arroyos y canales. Relevamiento semanal de pesca en los espigones de Ensenada y Berisso: Una semana muy complicada con los vientos que estuvieron soplando muy fuertemente del sector sur y sudeste y las lluvias pertinentes. En lo que respecta a los espigones de pesca del Club Río de la Plata y Municipalizado lo más destacado se está generando en los propios cajones de pesca con la especie CARPA de muy buen peso entre los tres a cinco kilos de peso con masa y cebando mucho la región de pesca. En cuanto a la boga sigue siendo muy floja con pocas piezas y chicas entre los 300 a 600 grs con salamín, masa o maíz remojado en vainillin y almíbar, se extrajeron algunos dorados y doradillos importantes a fondo encarnando con bagre amarillo, filet de sábalo y porteños, entre los dos a tres kilos y medio de peso, en el espigón del Club Universitario. Con respecto a la variada de cuero tanto con lombriz como con carnada blanca sigue siendo mala, pocas pieza y chicas como porteñitos, bagrecitos durante el horario diurno, se registraron extracciones en su modalidad de fondo de grande manta rayas de excelente peso, en la región de Berisso más precisamente la escollera de la Isla Paulino sigue siendo interesante las extracciones de CARPA con masa y cebando mucho la región de pesca. En cuanto a la boga muy irregular con piezas entre los 600 al kilo y medio de peso tanto con salamín como con masa, se registraron algunas extracciones de dorados en la punta del espigón y lanzando hacia los palos de los malecones con artificiales y en su modalidad de fondo. En cuanto a la variada de piel durante el horario diurno es muy mala, pésima con pocas piezas y de baja calidad, mejora notablemente durante las últimas horas de la tardecita y noche con bagres blancos, amarillos y pati de excelente porte. La Paz: "Hola amigos del Semanario del Pescador Víctor Flores para informales el estado del pique de esta semana en La Paz. Una semana con pocas salidas y un pique muy flojo en cuanto a dorados y surubíes, ya que salieron solamente algunos cachorros chicos. El dorado estuvo más difícil, debido a la turbiedad del agua. La variada sigue firme, con lindos armados, patíes y moncholos.Se pescó con cascarudos y anguilas, sabalitos y mojarras. El río aumentó muchos centímetros, lo que hizo que el agua se enturbiara y el pique estuviera escaso, está en los 4,17 mts. y el agua en los 27º de temperatura". En nuestro programa televisivo Nº866 de esta semana continuamos con la segunda parte de nuestra pesca registrada en aguas del Paraná Bravo junto a Horacio y Valentín Palacios, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas,la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson,con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Horacio Palacios y su captura de una excelente tararira de 3 kg.



Semanario del Pescador:

El Pique de la Semana - 11 de Febrero 2021

Por Luis María Bruno

