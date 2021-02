P U B L I C



Después de su experiencia en el Top Race, el preparador trabaja para el arranque de una nueva temporada de ALMA. En la intimidad de su taller en el barrio Los Pioneros, Juan Sbarra continúa con su actividad como preparador en este contexto del automovilismo que presenta "más dudas que posibilidades" y en el que "a nadie se le hace fácil nada", según su mirada. -Pero venías haciendo algo a nivel nacional -Sí, trabajamos en el Top Race con un proyecto interesante. Le pusimos todas las pilas y anduvimos bastante bien, a pesar que no teníamos muchas referencias. Pero casi todo salió muy bien, a tal punto que metimos podios como para sentirnos tranquilos. -Acabas de decir "casi todo". -Es que fue así y la voy a hacer corta para no entrar en un tema que a mí nunca me interesó: el de los presupuestos. No estaban en el momento que se necesitaban y para terminar bien con todos decidimos bajarnos del proyecto, en el que había gente amiga. Y como eso es muy importante para mí, rápidamente decidimos dejarlo. -¿Había posibilidades de continuar? -Seguro. Hicimos un buen trabajo y de hecho tenemos las puertas abiertas para regresar en cualquier momento. -¿Cómo se encara este presente? -Estamos arrancando de nuevo con los zonales y apuntamos a la categoría ALMA que comienza en marzo en el autódromo de Gualeguaychú. Así que ya tenemos los autos desarmados y terminando algunos. -¿Con cuántos arrancas? -Vamos con Brian Arriola, Nicolás Richar y Gonzalo Piedrabuena en la Clase 3; y con Patricio Maciel y Augusto Giordano en la Clase 2. Y esta semana podríamos cerrar la llegada de otro piloto. -¿Qué categoría vamos a ver este año? -Hay que ver cómo se arranca, cuántos van y cuántos siguen después, porque el tema económico será fundamental. Ojalá podamos tener el parque de la categoría, porque será bueno el espectáculo. -¿A quiénes se les agradece esta oportunidad de seguir en el automovilismo? -A todos los chicos del equipo que trabajan mucho y bien para llegar con los autos. También a mi familia y a todos aquellos que siguen apostando por nosotros, desde los clientes del taller hasta los chicos de las picadas, pasando también obviamente por los pilotos.



Automovilismo:

Juan Sbarra; "Estamos arrancando"

