P U B L I C



El central campanense lo hará para Mutual Policial de Formosa, mientras Giuliano Turcitu será parte de la Selección Menor que afrontará este certamen que se disputará entre el 15 y 26 de febrero en Villa María. Nuestra ciudad tendrá un segundo representante en la Liga Nacional de Voleibol Masculino (ex Liga A2): el central Ramsés Cascú (19 años) será parte del plantel de Mutual Policial de Formosa que integrará la Zona 2 junto con Estudiantes de La Plata, Universitario de La Plata, Monteros Vóley, ICA San Luis, San Martín de Porres de Mendoza, Bomberos Villa Ocampo y Waiwen de Chubut. Formado en el Club Ciudad de Campana (equipo con el que debutó en la División de Honor de la Federación Metropolitana), el espigado central de nuestra ciudad llegó a la Selección Argentina Sub 19 que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial "Egipto 2019". Luego pasó a Vélez Sarsfield y, ahora, tendrá este nuevo desafío. La Liga Nacional de Voleibol es el segundo escalón de la estructura argentina y, en el marco de la actual situación sanitaria que atraviesa el país por la pandemia, se estará desarrollando del 15 al 26 de febrero en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. Allí también dirá presente otro jugador formado en las divisiones menores del Club Ciudad de Campana: Giuliano Turcitu integra la Selección Argentina Menor (Sub 19) que fue invitada a este certamen luego que se suspendiera el Sudamericano de la categoría y para continuar con su preparación, teniendo en cuenta que este año se realizaría el Mundial Sub 19 en Irán (todavía no tiene fecha confirmada). El combinado nacional juvenil, dirigido por Pablo Rico, será parte de la Zona 4 junto a Salta Vóley, Regatas Corrientes, Belgrano Don Torcuato, Ferro Carril Oeste, Banco Hispano, IMC Río Tercero y Rowing.

CASCU SE FORMÓ EN EL CCC, EQUIPO CON EL QUE DEBUTÓ EN LA DIVISIÓN DE HONOR. ADEMÁS, FUE MEDALLA DE BRONCE CON LA SELECCIÓN ARGENTINA MENOR EN EL MUNDIAL DE EGIPTO.



Voley:

Ramsés Cascú también jugará la Liga Nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar