RIVER, POR GOLEADA En su debut en la Copa Argentina, River Plate superó 4-0 a Defensores de Pronunciamiento y avanzó a la segunda ronda, donde espera por el ganador del duelo que sostendrán Atlético Tucumán y Comunicaciones. El Millonario se impuso con goles de Matías Suárez, Julián Álvarez, Fabricio Angileri y Federico Girotti. El conjunto entrerriano llegó al transitorio 1-1, pero el gol de Milton Alvez (de cabeza) fue erróneamente anulado por una posición adelantada que no existió (sí estaban en offside dos compañeros suyos que no intervinieron en la jugada).



PAVÓN SERÁ OPERADO Después de negarse a la cirugía a finales del año pasado, cuando solicitaba ser transferido, el delantero Cristian Pavón (quien regresó a Boca tras su paso por la MLS) finalmente sería operado la semana que viene a raíz de una fibrosis que sufre en ambos tobillos. El cuerpo médico Xeneize se reunirá hoy para definir la fecha exacta de la intervención que le demandará dos meses de recuperación. MUNDIAL DE CLUBES Hoy se disputará la final del certamen que se está desarrollando en Qatar: Bayern Munich es el favorito frente a Tigres de México (15.00, TNT Sports). De hecho, en caso de consagrarse, el conjunto alemán cerraría una temporada perfecta, conquistando las seis competencias en las que participó. Antes, por el tercer puesto se medirán Palmeiras de Brasil y Al Ahly de Egipto. PERDIÓ BARCELONA En el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey, Barcelona cayó 2-0 como visitante frente a Sevilla. Lionel Messi fue titular en el conjunto catalán, mientras Alejandro "Papu" Gómez lo fue en el andaluz (Marcos Acuña y Lucas Ocampos están lesionados). La revancha será el miércoles 3 de marzo. En tanto, hoy comienza la otra serie semifinal: Athletic Bilbao recibe a Levante. ATALANTA FINALISTA Por las semifinales de la Copa Italia, Atalanta (con José Luis Palomino como titular) venció 3-1 a Napoli y se convirtió en el rival de Juventus en la disputa por el título. La final será en una serie de partido y revancha, con fechas a confirmar. INGLATERRA: FA CUP Ayer continuaron disputándose los Octavos de Final: Manchester City (sin Sergio Agüero) le ganó 3-1 al Swansea City; Leicester superó 1-0 a Brighton (ingresó Alexis MacAllister en el ST); Everton doblegó 5-4 al Tottenham en un partidazo (Erik Lamela marcó el segundo tanto para el perdedor); y Sheffield United derrotó 1-0 a Bristol City. Hoy termina esta fase con dos duelos: Wolverhampton vs Southampton y Barnsley vs Chelsea. BRASILEIRAO Por la 35ª fecha, el líder Inter de Porto Alegre (66 puntos) perdió 2-1 como local frente a Sport Recife, una situación que no pudieron aprovechar ni Flamengo (65), que igualó 1-1 con Bragantino, ni tampoco Atletico Mineiro (61), que empató 0-0 con Fluminense.

Breves: Fútbol

11 de Febrero de 2021

