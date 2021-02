» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Abella aseguró que el plan de vacunación en escuelas que armó la Provincia "fracasó antes de empezar"







Tras una entrevista radial, el Intendente y el ministro de salud bonaerense se cruzaron en Twitter. Abella volvió a insistir acerca de cómo iba a hacer para vacunar a más de 20.000 adultos mayores de la ciudad antes del 1ero de marzo. Tras una entrevista radial en "Lanata sin filtro" en la que el intendente Sebastián Abella ratificó que "el sistema de salud municipal fue dejado afuera de la campaña de vacunación que quedó en manos de La Cámpora", el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, lo cruzó en Twitter diciendo "Intendente @SebaAbella, no hace falta mentir para hacer política. Ud sabe perfectamente que no se altera en nada el inicio de las clases porque el 1º de marzo ya no habrá centros de vacunación en las escuelas. Sería bueno que lo aclare para no confundir", ante lo cual Abella volvió a insistir acerca de cómo iban a hacer para vacunar a más de 20.000 adultos mayores de la ciudad antes del 1ero de marzo. "Ministro expliqueme por favor ¿cómo van a hacer para vacunar a más de 20 mil adultos mayores de la ciudad (en la única escuela habilitada en Campana al día de hoy de 3 anunciadas) antes del 1ro de marzo?", le preguntó Abella a través de la red social. Y en otro tweet continuó: "¡No comenzaron con la Fase 2 y usted habla de la Fase 3! Dígame cómo van a vacunar a más de 20 mil vecinos de Campana antes del 1ro de marzo cuando inician las clases, si aún no vacunaron ni siquiera la totalidad de los médicos (fase 1)". En este sentido, Abella se mostró convencido que el plan de vacunación en escuelas que armó la Provincia "fracasó antes de empezar" y, al aire con el periodista Jorge Lanata, dijo que "los intendentes no sabemos cómo será el regreso de los alumnos y docentes a clases presenciales, ni cuando arrancan a vacunar a los vecinos en las escuelas". Asimismo, volvió a reiterar su intranquilidad con la Provincia tras dejar de lado al sistema de salud del Municipio que "está totalmente capacitado y experimentado para ponerse al hombro una nueva campaña de vacunación". "En Campana tenemos el Hospital Municipal San José, 23 centros de salud, 850 personas abocadas a la salud pública totalmente capacitadas, pero lamentablemente la Provincia dejó toda estructura de lado", dijo en radio Mitre. Y, respecto a la utilización política de la campaña de vacunación, en diálogo con Infobae el Intendente enfatizó que son todos militantes los que están en las escuelas, salieron fotos en los medios locales. Si las vacunas hubieran llegado en enero, esas personas estarían trabajando, ahora no hacen nada. La vacuna es de los argentinos, no de La Cámpora. Se contrató personal administrativo para que la escuela sea operativa pero es un gasto que el Municipio ya lo había hecho".

El Intendente se mostró preocupado por la incertidumbre a días de comenzar las clases.





El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, lo cruzó en Twitter.





En diálogo con Lanata, reiteró su intranquilidad con la Provincia tras dejar de lado al sistema de salud del Municipio.

Felicito a ⁦@SebaAbella⁩ por se la voz de los intendentes “chicos" que no se animan a decir estas verdades. pic.twitter.com/lS1TLWjOkv — ezequiel sabor.: (@ezesabor) February 12, 2021 Ministro @DrDanielGollan, tal cual lo expresó el Intendente @SebaAbella es inadmisible la falta de participación de los intendentes y los equipos de salud locales a la hora de trabajar el operativo de vacunación. https://t.co/cE9xD94Gru — Ivan Gomez Gerez❤️ (@IvanGGomezok) February 12, 2021 Conversando sobre el plan de vacunación contra el COVID-19, que lleva adelante la provincia, en el programa Lanata Sin Filtro por @radiomitre pic.twitter.com/reWg9wyiwQ — Sebastian Abella (@SebaAbella) February 11, 2021 ¡No comenzaron con la Fase 2 y usted habla de la Fase 3! Dígame como van a vacunar a más de 20 mil vecinos de Campana antes del 1ro de marzo cuando inician las clases, si aún no vacunaron ni siquiera la totalidad de los médicos (fase 1). — Sebastian Abella (@SebaAbella) February 11, 2021

