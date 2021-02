» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Carlos Ortega asumió ayer como Diputado Nacional







Lo hizo jurando "por Néstor y Cristina". Fue al inicio de la sesión especial presidida por Sergio Massa, que tuvo lugar ayer en el Congreso de la Nación. Se sancionó la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Ayer al mediodía Carlos "Toro" Ortega asumió como Diputado Nacional por el Frente de Todos en lugar de Magdalena Sierra, quien renunció a la Cámara Baja para asumir como Jefa de Gabinete del municipio de Avellaneda. En su rol de presidente de Diputados, fue Sergio Massa quien le tomó su consentimiento para sumir. El Secretario General del gremio de empleados de la ANSeS y referente de la agrupación Néstor Kirchner Campana aceptó la banca "por Néstor y Cristina". "No lo dudé mucho -comentó Ortega al respecto- porque no sólo para mí, sino para toda una generación de militantes y compañeros, Néstor y Cristina representan la voluntad de transformar la realidad, de incluir, de otorgar derechos, y de que todos los argentinos y las argentinas tengan la posibilidad de tener un proyecto de vida a partir de un proyecto de país. Y ese proyecto tiene que ver con una ley histórica que sancionamos justamente hoy, y es la de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública: una herramienta para que nunca más se nos endeude irresponsablemente y en dólares como lo hizo el macrismo. Desde ya, agradezco todos los saludos y buenos augurios que recibí de mis vecinos de Campana, y de tanto compañera y compañero desde todos los rincones del país. Es una alegría y un orgullo poder representar a los trabajadores y trabajadoras de ANSeS como a todos los compañeros en las luchas que se definen en el Congreso, y ya prontamente estaremos apoyando para que las modificaciones en el impuesto a las Ganancias sean en beneficio del pueblo y las familias argentinas" En la sesión de ayer también se trató otorgar por única vez un beneficio extraordinario a los familiares de los tripulantes del Submarino A.R.A. "San Juan"; la implementación de un régimen destinado a promover las inversiones en la construcción de obras privadas nuevas realizadas en el territorio de la república argentina; y una ley de desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de la República Argentina.

"Néstor y Cristina representan la voluntad de transformar la realidad", señaló Ortega sobre su consentimiento al asumir la diputación. "ES UN HECHO HISTORICO QUE CAMPANA CUENTE CON DOS REPRESENTACIONES A NIVEL NACIONAL Y PROVINCIAL" La referente de la Agrupación Jorge Varela, María Eugenia Giroldi, se refirió a la reciente asunción del Diputado Nacional Carlos Ortega: "Siento un enorme Orgullo, como militante pero sobre todo como vecina de Campana ya que en cada uno de estos espacios, el corazón por nuestra ciudad está presente. Carlos es un gran luchador y defensor de los derechos de los trabajadores, es un militante que se caracteriza por su diálogo constructivo para avanzar de una buena vez en una verdadera unidad del peronismo" denotando una profunda emoción y alegría. "Es histórico además para nuestra ciudad contar con un diputado Nacional y a la vez con una diputada Provincial en simultaneo. Y para quienes decidimos transitar este nuevo proyecto político para nuestra ciudad, acompañados por Soledad y Carlos, nos genera un enorme desafío, colmado de expectativas, militancia y gran compromiso. Trabajaremos para que el tiempo vuelva a colocar a Campana en el lugar que nunca debió haber perdido, renovando las esperanzas de muchos militantes pero también la de todos nuestros vecinos y vecinas" concluyó María Eugenia.

María Eugenia Giroldi se refirió a la reciente asunción del Diputado SALUTACIONES

Click para ver las salutaciones en galería. Felicitaciones Carlos Ortega en tu nueva responsabilidad como diputado nacional. No tengo dudas de que aportarás al Congreso tu fiel compromiso con la seguridad social y tu impronta de amor y solidaridad con los otros. pic.twitter.com/1J6jgcxah1 — Luana Volnovich (@luanavolnovich) February 11, 2021 | Recambio en el Frente de Todos. Jurarán Jorge Verón en reemplazo de Pablo González por la provincia de Santa Cruz, y Carlos Ortega en reemplazo de Magdalena Sierra por la provincia de Buenos Aires.



Te lo cuentan @VeBenaim y @MsSpezzapria #DTVElPeriodismoEnElCongreso pic.twitter.com/wySzfi26OO — DTV - Diputados Televisión (@DiputadosTV) February 11, 2021

Carlos Ortega asumió ayer como Diputado Nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar