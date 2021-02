» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Otros 4 ajuares de "Punto Bebé"







Desde agosto pasado, el programa local impulsado por la diputada Alonso, la concejal Carrizo y la asociación Creando Nexos entregó 74 ajuares y cunas. Ayer por la mañana tuvo lugar en la sede de la agrupación Néstor Kirchner Campana una nueva entrega de 4 cunas portátiles y ajuares del programa "Punto Bebé", iniciativa destinada a vecinas de nuestra ciudad que se transitan el último mes de embarazo. Con la entrega de ayer, ya suman 74 los kits asignados desde agosto último. "Punto Bebé nos lleva a estar presentes en familias que necesitan una mano para recibir a su bebé de la mejor manera posible, es algo importante que valoramos y esperamos seguir haciendo. Se trata de no sólo el kit, sino también estar al servicio de las mamás en el asesoramiento de trámites que necesiten hacer en la ANSeS y seguimiento", comentó la concejal Romina Carrizo quien lleva adelante el programa junto a la asociación Creando Nexos y a la diputada provincial por Campana, Soledad Alonso. "Es un placer llevar adelante este programa y esperamos hacerlo crecer. También es importante que ustedes como mamás sepan que hay compañeras desde la política, desde la militancia, desde la institucionalidad y también desde organismos nacionales que están presentes para que la llegada de ese o esa bebé que está por llegar", señaló la Lic. Alonso a las madres presentes y recordó la reciente sanción de la llamada Ley de los 1000 días, de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia: "Son tres años de un Estado presente, dispuesto a ayudar y colaborar con la crianza y salud del bebé, brindando las posibilidades que a veces no todas las mamás tienen". Sobre el final, Alonso también se refirió a la reciente desestimación por parte de la Justicia sobre las denuncias realizadas por Graciela Ocaña contra el programa Qunita iniciado durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2015: "A nivel nacional, hemos visto cómo Gabriela Ocaña hizo que un plan tan exitoso como el Qunita se discontinuara a partir de una denuncia infundada. Sin embargo ahora se terminó constatando que eran productos excelentes y convenientes… Cuando hablamos de estas situaciones dejamos de ver a los más vulnerables, y los derechos de esos y esas bebés que nacieron en estos años que no tuvieron el programa Qunita cerca. ¿Qué significa? Que no pudieron tener algo similar a lo que hoy humildemente y especialmente con mucho amor hacemos con Romina y Creando Nexos en Campana".

"Graciela Ocaña hizo que un plan tan exitoso como el Qunita se discontinuara a partir de una denuncia infundada", señaló la Diputada Alonso.





La entrega de los ajuares se realizó en la sede de la agrupación "Néstor Kirchner Campana".



