Juan Bonora y su participación en una serie

Luego de su popularidad en TikTok el vecino campanense de 18 años encarna al personaje Neo. Ya está disponible a través de la app CHATRZ y se puede descargar tanto en dispositivos Android como iOS. La tecnología se ha convertido en parte inseparable de la vida social, laboral y recreativa de las personas. La comunicación por mensajes de texto, actividades organizadas a través de redes sociales y la posibilidad de seguir los programas favoritos en la pantalla de una computadora ya es moneda corriente. En esta oportunidad, para el vecino campanense Juan Bonora (18) la cuarentena y la tecnología fue un gran aliado. A raíz de su desembarco en TikTok actualmente es participe de la serie "Tachas". Su manager Paul Ferreyra fue el nexo para su participación, "a través de un casting que hice por Tiktok, envié un video y se ve que le gusté a la producción de la serie y quedé", cuenta en diálogo con La Auténtica Defensa. La serie "Tachas" de Luis Ávila llega en diciembre a Chatrz, una innovadora aplicación que brindará una experiencia de interacción única y donde se podrán ver contenidos en formato chat. La impactante historia de "Malos", obra de Avila, leída por millones de personas en Latinoamérica y España, fue readaptada para la plataforma Chatrz y se denomina "Tachas". El videoclip de la serie se grabó en Tres Cumbres, café cultural con el escritor Iván Nolazco a su cargo, quien reflexiona sobre la importancia de los espacios culturales. Un joven protagonista, quien no se cataloga ni en su género ni en su sexualidad, se mete entre bandos enemistados a muerte por asuntos ideológicos y mafiosos, enamorándose de un miembro del lado enemigo", subraya el autor de la saga. El nombre del personaje que le tocó interpretar a Juan se llama Neo (el malo de la serie). El lanzamiento mundial de la app y serie fue el pasado 3 de febrero. La app se llama CHATRZ y ya se puede descargar tanto en dispositivos Android como iOS. FORMACIÓN Juan empezó teatro a los 8 años en una academia de la ciudad, donde pasó allí 4 años. Posteriormente se inició en la comedia musical con Hernán Casanova donde se encuentra actualmente. Bonora actualmente es estudiante de Licenciatura en Marketing y Creador de contenidos para redes sociales. TIKTOK Meses atrás el joven de nuestra ciudad se hizo conocido porque en pocos meses de creada su cuenta en Tik Tok (durante la pandemia) consiguió 1,7 millones de seguidores. "Arranqué con Tik Tok subiendo unos videos para no aburrirme, luego empecé a notar que a los videos les iba mejor y me lo empecé a tomar con más responsabilidad, actualmente es algo increíble". Sube cuatro videos diarios y el público que lo sigue es mayormente menor, arranca desde los 5 hasta los 16 años aproximadamente. Ya está realizando la cuenta regresiva para llegar a los dos millones de seguidores. "Estos últimos 9 meses han sido una locura en mi vida, la cuarentena fue muchísimo más llevadera porque aunque muchas personas piensen que es perder el tiempo o es simplemente un juego, yo me lo tomo como un trabajo", resalta. Finalmente sintetiza "lo que amo de Tiktok es el dinamismo que maneja, el poder ver diferentes videos de diferentes cosas solo con deslizar el dedo sobre la pantalla. Para mí todo cambió, desde la forma que subo los videos hasta la responsabilidad a la hora de dar un mensaje siempre positivo".







Aladin, año 2019, temporada de invierno, Teatro Pedro Barbero.

