Las funciones serán el viernes 19 y sábado 20. Se podrán disfrutar en modalidad autocine o desde cien butacas dispuestas frente a la pantalla gigante. Ayer en conferencia de prensa fueron compartidos los trailers de ambos filmes. El Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris es una de las contadas propuestas culturales que los vecinos pueden disfrutar desde que arrancó la pandemia. Y se nota: en octubre y noviembre pasados, las cuatro funciones que brindó el programa -solo estuvo permitida la modalidad autocine- convocaron gran cantidad de vehículos, con sus ocupantes ansiosos por olvidarse del contexto sanitario y perderse en los enredos de ficciones de calidad. Este jueves fue anunciada la edición verano del ya tradicional ciclo, que se desarrollará las noches del viernes 19 y sábado 20 de febrero en el Campito de Siderca. Dos películas uruguayas integran la grilla. Las funciones podrán disfrutarse desde el interior del auto, sintonizando el audio a través del equipo estéreo, y habrá cien butacas para poder seguir las historias bien cerca de la pantalla gigante. "El Cine Latinoamericano del año pasado fue una actividad muy linda, la primera experiencia cultural presencial que pudimos hacer desde Tenaris y junto a la comunidad en esta pandemia. Agradecemos a la gente del Municipio que nos autorizó. Y charlábamos recién con el equipo de Fundación PROA la repercusión que tuvo la actividad: los pocos autocines que se organizaron en el país no tuvieron la convocatoria del nuestro", expresó Luis Grieco, gerente de Relaciones con la Comunidad de la empresa siderúrgica. Las funciones de esta edición de verano arrancan con "Al morir la matinée", una película que rinde homenaje a los grandes clásicos del terror. "Hay mucha sangre", adelantó Guillermo Goldsmith, referente de Fundación PROA, en diálogo con la prensa local a través de videoconferencia. "El género terror se cultiva mucho en todo el mundo, mucho más de lo que se cree. Hay un público muy fiel". Dirigida por Maximiliano Contenti y protagonizada por la actriz argentina Luciana Grasso, la cinta sigue los esfuerzos por sobrevivir a un implacable asesino que ha decidido cosechar nuevas víctimas durante la función de un cine en Montevideo a principio de los noventa. "Al morir la matinée" será un estreno exclusivo para nuestra ciudad: debido a la pandemia, hasta el momento el largometraje solo pudo verse en las salas de poquísimos festivales cinematográficos. Tenaris y Fundación PROA ya había incursionado en el género de terror en el año 2013 cuando se proyectó el filme cubano de zombis "Juan de los muertos", que contó con una gran recepción por parte de los espectadores locales. La segunda película del nuevo Ciclo de Cine Latinoamericano será "Alelí", comedia dramática que narra los conflictos familiares que afloran tras la muerte del patriarca de una numerosa familia. El filme fue dirigido por Leticia Jorge y encabeza su elenco Néstor Guzzini, una de las caras más conocidas del cine uruguayo contemporáneo. "¿Existe una manera uruguaya de hacer cine? Me parece que hay una manera de contar las cosas en los realizadores de ese país muy marcada, muy particular, muy propia, donde uno se da cuenta fácilmente que una historia es en Uruguay y no en Argentina", sostuvo Goldsmith. Y añadió: "Tiene una característica el cine uruguayo que es su altísima calidad: el país tiene una escuela de cine de muchísima jerarquía no solo a nivel sudamericano sino mundial, muy buenos directores, directores de fotografía y productores. Para una escala muy pequeña, es llamativo porque sobresale de manera extraordinaria". Las dos funciones estarán precedidas por entrevistas a sus directores, quienes contarán el detrás de cámaras de los rodajes. El material fue grabado por Fundación PROA especialmente para el público de Campana. Las proyecciones arrancan a las 20 horas, pero se recomienda llegar con antelación. Tenaris y el Municipio dispondrán un operativo de tránsito y seguridad. También se podrá disfrutar de foodtrucks. La entrada es libre y gratuita. Eso sí: habrá que estar atentos al clima porque el evento se suspende en caso de lluvia.

