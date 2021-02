» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Sol 8 - Energía del 12/02/2021 - Onda Encantada del Caminante del Cielo

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. El sol energía vital de luz que nos ayuda a propagar, a expandir, nuestras cualidades. Energía al por mayor, optimista, cálida. Maestría espiritual, viene a trabajar el ego. DÍA 199 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 6 - LIMI DE LA LUNA GALÁCTICA DEL HALCÓN DEL 7/2 AL 6/3. 6TO DÍA DE LA SEMANA ROJA. "El conocimiento inicia la visión". "Todo acontecimiento es sagrado cuando valoramos la vida misma". HRUM (MANTRA). LIMI - CHAKRA PLEXO SOLAR - PURIFICA. KIN 60 - Sol 8 guiado por la Semilla. Brillo en la realidad. Día para dar en el blanco, para sentirnos parte del TODO, para entender que haciendo un pequeño gesto que sea distinto, un pequeño cambio, vamos a iniciar un movimiento que puede sumar a un gran cambio. No importa el tamaño del cambio que hagamos, es necesario hacerlo. Esta Energía nos carga de optimismo y gran fuerza. Jornada para aprender a pedir ayuda. No se acepta egocentrismo, autosuficiencia extrema, aislamiento, caprichos, y reclamos. Aprender a aceptar los limites, brillar desde el perfil bajo, atravesar el ego. Debemos avanzar, no quedando atrapados en caminos difíciles y densos. Hoy es un día para recordar que cada momento es una oportunidad única y potencial para ir acomodando nuestra vida, nuestra realidad, nuestro día a día y que debemos dejar de estar permanentemente en "NOSOTROS" (soltar el ego) para poder estar en los otros, desde un perfil bajo, con humildad. Aprovechemos este día para salir del temor y de la duda. Aceptar lo que sucede y tratar de superarlo armándonos de paciencia pero no quedando en el intento de cambiar las cosas. Paso a paso se llega al lugar elegido Día para dar consejos. Hoy vamos a estar generosos con el entorno o pongamos de nosotros para que así sea. Buena jornada para cargar pilas con un rayo de sol.



