» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 12 de Febrero







DÍA INTERNACIONAL DE DARWIN Impulsado por el Dr. Robert Stephens, Massimo Pigliucci y Amanda Chesworth, en este día se conmemora el nacimiento de Charles Darwin y se resalta su contribución al progreso del pensamiento científico, la ciencia y la humanidad; asimismo se promueve la práctica de la ciencia en general. Nacido en el año 1809 en Shrewsbury (Inglaterra), Charles Robert Darwin se embarcó como naturalista en el "HMS Beagle" a los 22 años; a lo largo del extenso viaje observó, dibujó y documentó la extensa diversidad vegetal y animal. Específicamente en nuestro país, en Punta Alta (Buenos Aires), encontró fósiles de un Megaterio (mamífero pariente del perezoso) y un Gliptodonte (armadillo gigante) que, junto a los demás descubrimientos, fueron fundamentales para su obra "El origen de las especies"(1859): "había quedado profundamente impresionado cuando descubrí en la formación Pampeana, grandes animales fósiles cubiertos con caparazón como los actuales armadillos. Era evidente que hechos como estos, y también muchos otros, sólo podían explicarse mediante la suposición de que las especies se modificaban gradualmente; y el tema me obsesionaba". Falleció el 19 de abril del año 1882 en Kent, Inglaterra.



FALLECE JULIO CORTÁZAR Julio Florencio Cortázar nació el 26 de agosto del año 1914 en Bruselas, Bélgica. Criado en Banfield (Buenos Aires) desde los 4 años, Cortázar crecióleyendo libros incontables horas y escribiendo cuentos: "en suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas." A los 18 años se recibió de maestro normal y, tres años después, de profesor en Letras en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta; así, empezó a dar clases en Saladillo, Bolívar y Chivilcoy. En el año 1938 publicó su primer libro "Presencia" bajo el seudónimo Julio Denis. Seis años después publicó su primer cuento, "Bruja", en la revista "Correo Literario." Su consagración como narrador llegó en el año 1946 cuando publicó el cuento "Casa tomada" en la prestigiosa revista "Los Anales de Buenos Aires" que dirigía Jorge Luis Borges. En el año 1948 se recibió de traductor público de inglés y francés y, tres años después, partió a París, donde comenzó a trabajar como traductor para la UNESCO; ese mismo año, publicó "Bestiario" (1951), libro que contenía los cuentos "Casa tomada", "Lejana", "Circe" y "Las puertas del cielo." Más tarde, en el año 1963, publicó "Rayuela", que fue bien recibida por los lectores jóvenes: "la gran maravilla para un escritor es haber escrito un libro pensando que hacía una cosa que correspondía a su edad, a su tiempo, a su clima, y de golpe descubrir que en realidad planteó problemas que son los problemas de la generación siguiente. Me parece una recompensa maravillosa y sigue siendo para mí la justificación del libro". Falleció en el año 1984 en París, Francia.



SE LANZA "A THOUSAND MILES" Un día como hoy en el año 2002, Vanessa Carlton lanzaba el sencillo "A thousand miles". Perteneciente al álbum "Be not nobody" (2002) y compuesta por la cantante estadounidense, la canción es acerca de perder a alguien y estar dispuesta a hacer todo lo posible para volver a verla: "es una combinación de realidad y fantasía. Se trata de un amor que te consume tanto que haces cualquier cosa por él".



Efemérides del día de la fecha, 12 de Febrero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar