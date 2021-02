» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/feb/2021 de La Auténtica Defensa. NotiCMR:

Preguntas Frecuentes en Pediatría; Uso seguro de repelentes

Por Dra. Andrea Gianaculopulo











Andrea Gianaculopulo

¿Qué son los Repelentes? Los repelentes de insectos son sustancias químicas que por su olor o naturaleza ofrecen protección contra las picaduras de insectos. Estas se aplican sobre diferentes zonas expuestas del cuerpo (lociones, cremas, sprays, etc.) a través de los cuales los principios activos se depositan sobre la piel. No matan al insecto, pero lo mantienen alejado. ¿A partir de qué edad pueden utilizarse? Pueden utilizarse a partir de los 2 meses de edad. Esta es una nueva recomendación que tiene en cuenta la situación epidemiológica actual de Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla. ¿Cuáles debemos usar? Los más eficaces son los que contienen DEET (N, N- dietil-m-toluamida).Revisar la etiqueta del envase para solo usar aquellos productos cuyas concentraciones no superen el 30 % de DEET. La Citronella es menos efectiva que el DEET y en el contexto epidemiológico de los últimos años se desaconseja su uso. ¿Cómo puedo evitar efectos adversos generados por los repelentes con DEET? - No aplicar el repelente en zonas de heridas, cortaduras o piel irritada - No aplicar (en caso de spray) directamente sobre la piel, sino colocar en la mano y luego esparcir. - Evitar el contacto del producto con los ojos y la boca. - No aplicar el repelente en las manos de los niños. El mismo debe ser aplicado por un adulto. - Primero colocar el protector solar y luego de 30 minutos aplicar el repelente. - No rociar los productos que contienen DEET directamente en la cara. Rociar las manos y después frotarlas cuidadosamente sobre la cara evitando los ojos y la boca. - No utilizar insecticidas tipo "hogar y plantas" sobre la ropa o piel son altamente tóxicos. ¿Qué otras medidas puedo tomar para prevenir las picaduras de mosquitos? - Podemos en lo posible utilizar ropa de manga larga y pantalones largos, de colores claros, fresca, preferentemente de algodón siempre que los niños se encuentren en el exterior. No es conveniente utilizar perfumes ya que estos atraen a los insectos. - Utilizar tul sobre las cunas y sobre las camas si las puertas y ventanas no tienen mosquiteros - Eliminar todos aquellos recipientes que puedan albergar agua tanto dentro como fuera de la vivienda (tarros, bajo macetas, neumáticos, tapas, frascos, etc.) - Cambiar el agua de los floreros, bebederos de mascotas diariamente - Colocar mosquiteros en las ventanas - Colocar los recipientes que se encuentren en el exterior boca abajo o taparlos para evitar que se llenen de agua si no se pueden eliminar - Mantener libres los desagües de agua de los techos - Mantener tapados los tanques de agua - Rellenar espacios donde pueda acumularse agua en el ambiente por ejemplo en huecos de árboles, depresiones en la tierra o pozos. Dra. Andrea Gianaculopulo - Médica Pediatra (M.P. 57372) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

