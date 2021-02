» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Cerró la incorporación del volante central Ataliva Schweizer y arregló condiciones para el regreso del lateral derecho Franco Flores. Además, se esperan nuevas confirmaciones en los próximos días. A un mes de lo que sería el inicio del próximo campeonato de la Primera Nacional, cuyo formato todavía se desconoce, Villa Dálmine sigue avanzando con el rearmado de su plantel después de un Torneo de Transición que no le dejó las mejores sensaciones. A última hora del miércoles, en Mitre y Puccini confirmaron la cuarta incorporación de este receso: el volante central Ataliva Schweizer (24 años), quien llega procedente de Boca Unidos de Corrientes, equipo con el que jugó en la Primera Nacional y el Torneo Federal A (además, también cuenta con un paso por el ascenso italiano). En el 4-4-2 que Felipe De la Riva está utilizando en los primeros amistosos (Sportsman de Carmen de Areco y Flandria), el espigado mediocampista será una alternativa más en el centro de la cancha, donde ya no están Saúl Nelle (rescindió y se incorporó a Tristán Suárez) y Franco Marchetti (no será tenido en cuenta por el entrenador y rescindirá su contrato). En esos primeros ensayos de este proceso, en este sector vienen desempeñándose Federico Recalde y Marcos Sánchez, mientras Laureano Tello es otro jugador que puede cumplir funciones de "doble 5" además del juvenil Gino Olguin. Schweizer se transformó en el cuarto refuerzo confirmado por el Violeta. Los tres anteriores fueron el marcador central Agustín Stancato (21 años, ex Boca Juniors, quien también puede jugar como volante central), el mencionado Marcos Sánchez (30 años, ex Central Córdoba de Santiago del Estero, entre otros) y Leandro Larrea (23 años, ex Juventud Unida de Gualeguaychú), quien se ha destacado en el Federal A como mediocampista ofensivo por derecha. Además, en Mitre y Puccini ya tienen acordado el regreso del lateral derecho Franco Flores, quien luego de una destacada temporada en Villa Dálmine (2017/18) pasó por Instituto de Córdoba y Mitre de Santiago del Estero (se desvinculó recientemente del Aurinegro). Su llegada podría generar otros "movimientos" en el plantel, que actualmente cuenta con dos laterales derechos naturales: Santiago Moyano (quien viene siendo titular en los amistosos) y Facundo Lando. En este sentido, Moyano puede desempeñarse también como marcador central (lo hizo durante el último Torneo de Transición), mientras Lando podría ser una alternativa para jugar como mediocampista abierto por derecha, dado que Lucas Cuevas no continúa en el plantel. Sin embargo, el arribo de Flores no es el único que se espera en el Violeta, que tendría negociaciones avanzadas para sumar un marcador central y un atacante. En el plano defensivo, De la Riva ya no cuenta con Francisco Manenti (partió a 12 de Octubre de Paraguay) ni tampoco con Maximiliano García (no estará en la consideración del DT y se espera que rescinda próximamente). Además, Juan Ignacio Alvacete (cuyo contrato finaliza en junio) sigue arrastrando problemas físicos y todavía no ha sumado minutos de fútbol en este proceso. Por ello, la pareja de centrales en los primeros amistosos estuvo conformada por Maximiliano Pollacchi y Stancato. Mientras para los suplentes, ante Flandria, jugaron los juveniles Eduardo Vallejos y Gino Olguin, dado que Moyano lo hizo como lateral por derecha para los titulares. Con la llegada de Flores, probablemente Moyano se convierta en una opción para la zaga central, pero, aun así, ante la situación de Alvacete, todo indica que De la Riva aguarda sí o sí por la llegada de un marcador central izquierdo. En ataque, el entrenador sigue contando con Catriel Sánchez, Sergio Sosa y Enzo Fernández. En cambio, ya no tendrá al juvenil Valentín Umeres (17 años), quien en los próximos días partiría rumbo a Córdoba para incorporarse a Talleres en una operación que se hará a préstamo con cargo y con opción de compra por un porcentaje de su pase. Y para reforzar la ofensiva Violeta, en los últimos días ha sonado el nombre de Alejandro Gagliardi (31 años), un jugador con diferentes experiencias tanto en Primera División como en la Primera Nacional y que, desde enero de 2019, se encuentra en Agropecuario de Carlos Casares, equipo al que llegó cuando era dirigido por el actual DT de Villa Dálmine. Sin embargo, tampoco habría que descartar la posibilidad del arribo de un enganche natural; o sea: un mediocampista con condiciones para convertirse en eje del circuito ofensivo de este equipo que todavía está en proceso de rearmado para afrontar su próximo desafío en la segunda categoría del fútbol argentino.

