En el partido inaugural, Banfield recibe a Racing Club, que recibió una oferta formal del Dinamo Zagreb por el campanense Leonardo Sigali. La jornada se completa con Central Córdoba vs Colón y Unión vs Atlético Tucumán. Este viernes se pondrá en marcha la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol. El certamen divide a los 26 equipos de Primera División en dos zonas de 13 equipos y se definirá en playoffs a los que clasificarán los mejores cuatro de cada grupo. El partido inaugural se disputará hoy desde las 19.15 horas, cuando Banfield (reciente subcampeón de la Copa Diego Armando Maradona) reciba la visita de Racing Club. En la previa a este encuentro se conoció que Dinamo Zagreb de Croacia realizó una oferta formal de un millón de dólares por el defensor campanense Leonardo Sigali (su cláusula de rescisión es de 10 millones). El Oso, que está negociando una actualización de su contrato con La Academia, ya disputó cuatro temporadas en dicho conjunto europeo antes de incorporarse al elenco de Avellaneda. "Es habitual que en los cierres de mercados lleguen ofertas y la preocupación es cuando vienen por los pilares del equipo como lo es Leo Sigali. Es indispensable para nosotros, pero tampoco podemos atarlo", señaló ayer el entrenador Juan Antonio Pizzi. La jornada de este viernes se completa con los duelos que, desde las 21.30 horas, disputarán Central Córdoba (SdE) vs Colón (SF) y Unión (SF) vs Atlético Tucumán. Mañana sábado jugarán: Aldosivi vs Godoy Cruz (17.10), Talleres vs Patronato (17.10), Vélez Sarsfield vs Newells (19.20) y San Lorenzo vs Arsenal (21.30). El domingo lo harán: Defensa y Justicia vs Huracán (17.10), Boca Juniors vs Gimnasia (19.20) y Estudiantes vs River Plate (21.30). Mientras el lunes cerrarán Rosario Central vs Argentinos (19.15) e Independiente vs Lanús (21.30). El único encuentro que quedará pendiente de esta primera fecha será el "interzonal" entre Platense y Sarmiento de Junín, los dos equipos que ascendieron recientemente a la máxima categoría del fútbol argentino.



