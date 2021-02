BAYERN MUNICH CAMPEÓN

Bayern Munich le ganó 1-0 a Tigres de México en la final del Mundial de Clubes que se disputó en Qatar y, de esa manera, cerró una temporada perfecta, en la que conquisto los seis títulos que disputó, igualando lo realizado por Barcelona en 2009. Anteriormente, los germanos habían ganado la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League, la Supercopa Alemana y la Supercopa de España. El único tanto del encuentro lo anotó el francés Benjamin Pavard a los 15 del ST. En tanto, en el elenco mexicano fueron titulares los argentinos Nahuel Guzmán y Guido Pizarro. El podio del Mundial de Clubes lo completó el Al Ahly de Egipto, que venció 3-2 en los penales a Palmeiras de Brasil después de igualar 0-0 en los 90 minutos.







RUMBO A NÚÑEZ

Agustín Palavecino (24 años) llegaría hoy al país para terminar de acordar su incorporación a River Plate, luego que Deportivo Cali aceptara la oferta de 2,65 millones de dólares por el 50% del pase del mediocampista ofensivo. A futuro, el Millonario también negociará con Platense (club en el que se formó Palavecino) para adquirir hasta el 70% de la ficha.

NUEVA OFERTA POR PAVÓN

Los Ángeles Galaxy le presentó a Boca Juniors una nueva oferta por Cristian Pavón y todo indica que el delantero, que planeaba operarse para superar molestias en su tobillo, regresará a la Major League Soccer (MLS). Es que el conjunto estadounidense pagaría 10 millones de dólares por el 60% del pase para quedarse con el atacante de manera definitiva. Con esta operación, según trascendió, al Xeneize le quedarían cerca de 7,5 millones.

OTRO HACIA LA MLS

Talleres de Córdoba confirmó este jueves la venta del mediocampista Tomás Pochettino al Austin FC de la Mayor League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, en una operación que le dejará al club cordobés 2,5 millones de dólares. El jugador santafesino, de 25 años, debutó en Boca en 2016; luego, en 2017, jugó a préstamo en Defensa y Justicia; y en 2018 arribó a Talleres, donde disputó 60 partidos y convirtió 6 goles.

INGLATERRA: FA CUP

Ayer se completaron los Octavos de Final con las victorias de Chelsea (1-0 a Burnsley) y Southampton (2-0 a Wolverhampton). De esta manera se definieron los cruces de Cuartos de Final: Leicester vs Manchester United, Everton vs Manchester City, Chelsea vs Sheffield United y Southampton vs Bournemouth.

DUELO DE DT ARGENTINOS

Hoy comenzará la 23ª fecha de La Liga de España con un partido que enfrentará a dos entrenadores argentinos: el Celta de Vigo que dirige Eduardo "Chacho" Coudet recibirá al Elche de Jorge Almirón, conjunto que se encuentra en zona de descenso. Ayer, en tanto, Athletic Bilbao igualó 1-1 con Levante como local en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa del Rey. En el inicio de la otra serie, Sevilla le ganó el miércoles 2-0 como local a Barcelona.