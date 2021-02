» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 12/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

NADIA NO PUDO Por la segunda ronda del Abierto de Australia, la rosarina Nadia Podoroska cayó 6-2 y 6-2 con la croata Donna Vekic y quedó eliminada del primer Grand Slam del año. "Quería hacerlo mucho mejor, pero simplemente no fue un buen día para mí", comentó La Peque. Así, el único argentino con vida en individuales es Diego Schwartzman, quien en la madrugada de este viernes se medía frente al ruso Aslan Karatsev por la tercera ronda del cuadro masculino.



VOLVIÓ CAMPAZZO Después de superar una molestia en su rodilla derecha, Facundo Campazzo volvió a la acción en la NBA y su equipo, Denver Nuggets, cortó una racha de tres derrotas consecutivas al vencer 133 a 95 a los Cleveland Cavaliers. El base cordobés aportó 5 puntos, 3 asistencias, 2 robos y un bloqueo en 13 minutos de juego. Esta noche, los Nuggets (record 13-11) se medirán frente a Oklahoma City Thunder (10-14). BRILLÓ GABI DECK Por los Cuartos de Final de la Copa del Rey, el alero santiagueño Gabriel Deck fue figura en la victoria de Real Madrid por 83 a 74 sobre Valencia: "Tortuga" sumó 23 puntos y 6 rebotes en 28 minutos de juego. Por su parte, el base Nicolás Laprovittola volvió a ver acción tras su contagio de coronavirus y aportó 4 asistencias y 2 rebotes en 13 minutos. En el otro duelo de la jornada, Tenerife derrotó 87-76 a San Pablo Burgos. Hoy juegan: Baskonia (con Luca Vildoza) vs Joventut y Barcelona (con Leandro Bolmaro) vs Unicaja Málaga. EL DRAMA DE ALBERTARIO Agustina Albertario, jugadora de la Selección Femenina de Hóckey sobre Césped, quien se encuentra concentrada en Mar del Plata junto al resto de Las Leonas, debió ampliar ante la Justicia una denuncia por "amenazas y exhibiciones obscenas" radicada el verano pasado luego de recibir un video de un hombre que ya la había acosado anteriormente. Finalmente, horas después, personal policial logró aprehender a esta persona (que violó una restricción de acercamiento) en un hotel de La Feliz. Identificado como Juan Mariano García Sarmiento, de 49 años, el hombre quedó imputado por los delitos de "exhibiciones obscenas, desobediencia y amenazas".

