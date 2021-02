Carlos Ortega llamó a la unidad del Frente de Todos en Campana

Tras asumir como Diputado Nacional, ayer ofreció una conferencia de prensa en el local de la agrupación Néstor Kirchner Campana. "Me parece que hay un nuevo escenario en Campana. Desde mi lugar de representación, desde el lugar de representación de Soledad Alonso y de muchos compañeros, me parece que tenemos que empezar a unirnos. Unir al peronismo, y unir a todos los componentes del Frente de Todos", señaló.

Desde este jueves, Campana tiene a un vecino ocupando un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación, circunstancia cuyo único antecedente se remite a Alberto Armesto (padre) cuando asumió su banca en 1965 durante la presidencia de Arturo Ilía. A esta especial circunstancia, se suma que coincide con el mandato en ejercicio de la Diputada Provincial, Soledad Alonso.

Secretario General de los trabajadores de ANSeS y referente de la agrupación "Néstor Kirchner Campana", Carlos "Toro" Ortega (56) integra la Cámara baja en reemplazo de Magadalena Sierra, quien en diciembre resignó su lugar en la legislatura para asumir como jefa de Gabinete en el municipio de Avellaneda.

"Fue sorpresivo, porque además la del jueves fue una Sesión Extraordinaria. La renuncia de Magdalena ya estaba presentada, hubo corrimientos y me tocó a mí. Me avisaron el día anterior. Me llamó Máximo Kirchner y me dijo: "Flaco vení urgente que tenés que hacerte el hisopado para poder entrar a la Cámara Diputados", y yo le dije que no entendía, porque no tenía agendada ninguna reunión en el Congreso. "Sí, vas a jurar como diputado mañana", me dijo. Imagínense la sorpresa", señaló.

En conferencia de prensa, junto a su pareja la diputada provincial Soledad Alonso, Ortega aclaró que su mandato expira en diciembre de este año y que todavía no fue informado qué comisiones integraba su antecesora pero, de poder elegir, intentará ser incorporado a la de Trabajo y a la de Seguridad Social.

En la oportunidad, María Eugenia Giroldi, de la agrupación Jorge Rubén Varela, dio la bienvenida a la prensa. Tras leer decenas de salutaciones y adhesiones a la diputación de Ortega, le cedió la palabra a Soledad Alonso quien puso el acento en la circunstancia histórica en términos políticos para nuestra ciudad: "Nunca Campana tuvo simultáneamente una diputada provincial y un diputado nacional" y entre otras consideraciones, agregó: "Es un honor compartir la lucha con Carlos, es un orgullo que haya jurado como diputado nacional. Este es un compromiso asumido desde diciembre de 2019 cuando decíamos que volvíamos para ser mejores. El Frente de Todos y de Todas tiene que ser cada vez más amplio, más representativo y más fortalecido. Este espacio invita a sumar a todas las fuerzas políticas de todos los partidos que quieran seguir sumándose para trabajar en favor de mejorarle la vida a cada campanense".

Por su parte, Ortega tuvo especiales palabras para Alberto Armesto, quien se encontraba en el lugar junto a diferentes actores políticos y sindicalistas tales como la concejal Romina Carrizo, el presidente del Frente Grande Campana Adrián Parravicini, Guillermo Varela de Somos Barrios de Pie; Raúl Galarza del Partido del Trabajo y la Equidad; Dana "Chini" Carrara de la Juventud Peronista; y Gustavo "Dino" Bellanger, jefe de la UDAI Campana; además de varios sindicalistas, entre ellos Carlos Barrichi de Municipales, Ernesto Peralta de Dragado y Balizamiento; Daniel Klimek de ASIMRA; Héctor "Piru" Rojas del SUPA; Alexis Velázquez y Oscar Fox del SOMU; Juan Pablo González de Unión Ferroviaria; Adriana Moreno y Osmar Scarpinitti de SOMRA; Pedro Bassi de Ladrilleros y Alejandro Zapata de SUTCAPRA.

Ortega explicó que su banca refiere a haber integrado la lista de Unidad Ciudadana en 2017: "La lista que conformó Cristina Fernández de Kirchner en el momento más duro del macrismo. Fue la lista de Cristina, de los que peleamos en ese momento y veíamos venir que el macrismo quería quedarse de por vida en el poder y sabíamos el daño que le estaba haciendo al pueblo argentino", comentó. Y al ser consultado por la interna del Frente de Todos en la ciudad señaló: "Me parece que hay un nuevo escenario en Campana. Desde mi lugar de representación, desde el lugar de representación de Soledad Alonso y de muchos compañeros, me parece que tenemos que empezar a unirnos. Unir al peronismo, y unir a todos los componentes del Frente de Todos. Desde Campana, como dice Fito Páez: "Vengo a ofrecer mi corazón". No solamente mi corazón, sino fundamentalmente mi vocación ahora como diputado nacional para que Campana sea una ciudad de signo peronista y esté gobernada por el peronismo y el Frente de Todos. Creo que tenemos grandes chances de poder gobernarla en el 2023. Hay nuevos militantes, nuevos actores políticos y, fundamentalmente quien les habla, que soy también un actor político dentro de la ciudad de Campana, no solamente vengo a ofrecer mi corazón, sino también mis manos para trabajar en pos de la unidad donde todos los sectores que conformamos el frente de todos podamos juntarnos, debatir, y sacar un proyecto hacia adelante para que de una vez por todas el macrismo se vaya de Campana".

En ese mismo sentido, se lo indagó por las actuales diferencias entre los concejales del Frente de Todos en Campana: "Desde mi lugar de representatividad, voy a convocar a todos. Por lo menos, desde la presidenta del bloque del Frente de Todos, pasando por el candidato que fue Romano… hasta el último militante. Yo los convoco a todos a hacer la unidad del Frente de Todos en Campana. No podemos estar divididos por cuestiones personalistas o individualistas. Creo que la vocación política es una vocación colectiva. Y mi vocación sigue siendo colectiva. Y desde esta conferencia de prensa llamo a todos los sectores tanto del Frente de Todos como del peronismo, y todos los viejos militantes del peronismo. Hoy me viene a la memora Jorge (Varela) quien abrazaba a todos. Creo que es la mejor política que tenemos que hacer: abrazar a cada uno de los compañeros del lugar que vengan. Él siempre me decía: no importa del lugar de dónde venís, sino a dónde vamos. Y me parece que hoy es el punto de inflexión para decir hacia dónde vamos. Y me parece que ese es el camino".

Finalmente, Ortega también respondió en relación a gremios locales para los cuales su figura es resistida: "Obviamente, para mí son todos compañeros los que están defendiendo un gremio, y podemos tener distintas visiones de cómo se pelea o no se pelea. Lo que no podemos decir que son lo peor. Son compañeros, que podemos estar distanciados por diversas cuestiones, pero lo importante es poder unificar los criterios para poder ir todos juntos con una vocación verdadera de defender al ciudadano de Campana, a cada uno de los pobres y desposeídos que tiene nuestra ciudad… una ciudad totalmente fragmentada en la que se gobierna para unos pocos, cuando en realidad tenemos que gobernar para los que más necesitan en primer lugar, en primera instancia, y luego para el resto. El gobierno de Abella tiene sus cosas buenas como sus cosas malas. No soy maniqueísta: no voy a decir esto es blanco y aquello es negro. Pero me parece que las cosas malas son muy profundas porque hacen a lo social y a la fragmentación de la ciudad. Me parece que hay que empezar a luchar desde el Frente de Todos con unidad, vocación de poder y que en el 2023 volvamos a gobernar Campana".



