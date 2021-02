» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Nueva marcha pidiendo justicia







Familiares y allegados de 4 diferentes jóvenes asesinados en Campana marcharon ayer por la avenida Varela y se dirigieron hasta la Fiscalía Nro. 2. También se manifestaron frente a la Municipalidad y en la Fiscalía de Menores de Beruti y Boulevard Dellepiane. Familiares y allegados de Tomás Maidana, Iván Mugas, Keila Moreira y Tomás Sarza, cuatro jóvenes de nuestra ciudad quienes fueron víctimas de homicidio, se concentraron ayer por la mañana en el Arco y tomando las dos manos, marcharon a lo largo de la Avenida Varela hasta la plaza Eduardo Costa, para luego dirigirse a la Fiscalía Nro. 2 de boulevard Sarmiento y 9 de Julio. En ese lugar las madres y una tía de los jóvenes asesinados tomaron contacto con la prensa, reclamando mayor celeridad por parte de la Justicia. En el caso de la madre de Tomás Sarza, señaló que su hijo fue asesinado en el barrio San Felipe hace más de 3 años por un joven quien ya cumplió la mayoría de edad, pero que "la causa jamás avanzó a pesar de todas las pruebas que existen". Por su parte, la madre de Keila Moreira, asesinada en el barrio Las Praderas en el mes de octubre, recordó que si bien Franco Moreira fue detenido por la justicia, todavía continúa prófugo Matías Oviedo, sindicado como coautor de homicidio. "¿Cómo puede que con una recompensa y todo no encuentren a esa rata? O está bien escondido, o no lo están buscando", señaló. En el caso de Iván Mugas, cuyo homicidio tuvo lugar en Las Acacias hace un mes atrás, su madre señaló que si bien el menor y principal involucrado fue recapturado, "tienen que detener a la principal instigadora del asesinato", una mujer mayor de edad y también a un menor que participó del hecho. "Hay mensajes, hay fotos, aportamos de todo… no sé qué más quieren para detenerlos", señaló. Finalmente, una tía de Tomás Maidana, asesinado en junio pasado en el barrio San Felipe, señaló: "La causa fue elevada a juicio, pero recién hay fecha para el 2022. La chica está libre, recibimos montones de amenazas… ¿Cómo puede ser que tengamos que vivir así tanto tiempo hasta que se dignen a juzgarla?", señaló. Finalizado el contacto con la prensa, y siempre bajo custodia policial, pasadas las 11 de la mañana los manifestantes se dirigieron primero al Palacio Municipal y luego a la Fiscalía de Menores de Beruti y boulevard Dellepiane, para luego desconcentrarse en horas del mediodía.

Los manifestantes se dirigieron hasta la Fiscalía Nro. 2. También se manifestaron frente a la Municipalidad y en la Fiscalía de Menores de Beruti y Boulevard Dellepiane.





La marcha se inició en el Arco y llegó hasta la plaza Eduardo Costa cortando ambas manos de la avenida Varela.





"Hay mensajes, hay fotos, aportamos de todo… no sé qué más quieren para detenerlos", señaló la madre de Iván Mugas.





"La causa jamás avanzó a pesar de todas las pruebas que existen", recordó la madre de Tomás Sarza.





"La chica está libre, recibimos montones de amenazas…", dijo una tía de Tomás Maidana.





"O está bien escondido, o no lo están buscando", dijo la madre de Keila Moreira sobre Matías Oviedo.



Nueva marcha pidiendo justicia

