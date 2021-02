» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Tras el reclamo de Abella:

Desde el municipio confirmaron que se utilizará únicamente la Escuela Nº 2 y que la provincia pidió lugares para vacunar y personal especializado. "El planteo del intendente era correcto, y queda claro con este cambio de planes", destacó la titular del Consejo Escolar, Nelda García. Tras los reclamos del intendente Sebastián Abella, este viernes se confirmó que el gobierno provincial solo utilizará una escuela de la ciudad para vacunar, si es que llegan vacunas para iniciar la fase 2 del plan de vacunación, antes del inicio del ciclo lectivo 2021. "Con este cambio de planes, queda claro que lo planteado por el intendente Sebastián Abella era correcto y que no se podían usar escuelas para vacunar. Ahora solo se va a usar la Escuela Nº 2 y mientras no lleguen vacunas los alumnos van a poder incluso iniciar las actividades de intensificación el próximo miércoles en el mismo establecimiento", destacó la titular del Consejo Escolar, Nelda García. "La medida fue notificada a Inspectores y Consejeros Escolares y marca un cambio de planes con respecto al anuncio inicial del uso de 3 escuelas (la Nro. 15, la 2 y la 9), para completar la fase 2 que implicaba la vacunación de unos 20 mil vecinos" finalizó García. Por su parte, la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, confirmó que le solicitaron vacunadoras desde la Provincia porque no logran llegar al número necesario y que también le pidieron "sugerir lugares del sistema de salud Municipal, donde se podría vacunar en una Fase 3". En principio, el municipio ya propuso 4 centros de salud barriales ubicados estratégicamente.

