Edición del sábado, 13/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

13 de Febrero de 2021







PRESENCIA MILITAR El Gobierno argentino expresó este viernes su "grave preocupación" por la presencia de un submarino de origen estadounidense en el Atlántico Sur con apoyo británico. Según detalló Cancillería, la información surgió de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic (COMSUBLANT), por la cual se señala que recientemente habrían operado con apoyo británico en el Atlántico Sur, "demostrando el alcance global de ambas naciones". "Corresponde recordar que la presencia de naves susceptibles de portar y emplear armamentos nucleares en el Atlántico Sur contradice la Resolución 41/11 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur), que entre otras disposiciones, exhorta a los Estados de todas las demás regiones, en especial a los Estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región, la no introducción de armas nucleares o de otras armas de destrucción masiva", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.



PARITARIA INICIADA El gobierno bonaerense recibió a los representantes de los gremios docentes de la provincia para iniciar el diálogo relacionado a las paritarias del sector, sobre lo cual los sindicatos pidieron una actualización que "supere al proceso inflacionario, recuperando poder adquisitivo". En ese marco, durante el encuentro se acordó convocar a la mesa técnica salarial para el próximo viernes 19 de febrero, informó la gestión provincial en un comunicado. Del encuentro participaron el ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, mientras que por los sindicatos estuvieron representantes de la FEB, UDOCBA, SUTEBA, UDA, AMET, SADOP, ATE y UPCN. CUENTAS EN VERDES La Administración Pública Nacional obtuvo en enero el primer superávit fiscal después de once meses consecutivos de déficits, como consecuencia de un significativo aumento de los ingresos tributarios, impulsado por la recaudación de los derechos de exportación y una caída real del gasto, con las transferencias a las provincias, las jubilaciones y los salarios estatales como las principales reducciones. Los ingresos totales de la Administración Nacional de enero ascendieron a $556.749 millones y los gastos primarios fueron de $418.301 millones, de lo que resultó un superávit primario de $138.448 millones, con una mejora del 70,6% en términos nominales y del 23,5% en términos reales. OTRO FEMICIDIO Un nuevo femicidio se produjo en el distrito bonaerense de Marcos Paz, donde una mujer de 29 años fue asesinada delante de sus pequeños hijos de una puñalada por su ex pareja, un hombre de nacionalidad boliviana de 31 que fue capturado horas más tarde por la Policía con ayuda de vecinos de la zona. Según informaron fuentes policiales, la pareja se había separado hace unos tres meses y el hombre se presentó en el lugar, con zapatillas para los pequeños hijos de ambos, de tres y cinco años. En ese marco, se produjo una fuerte discusión y aparentemente el hombre le aplicó a la mujer una puñalada en el pecho delante de los niños, lo que le produjo la muerte. RECONOCE LA CRISIS El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, admitió que su país se enfrenta ahora a su "peor" crisis, según pudieron recoger los medios internacionales del cerrado circuito informativo de aquella nación. La declaración del mandatario norcoreano se produce mientras el comercio exterior del país, cuya economía ya estaba sufriendo problemas, está afectado por el cierre de fronteras debido a la pandemia de coronavirus. La situación también se agravó por los desastres naturales que azotaron a la nación el pasado verano, así como las sanciones de los Estados Unidos. Previamente, el mandatario había afirmado en enero que el anterior plan de cinco años fracasó y presentó otro.

Breves: Noticias de Actualidad

13 de Febrero de 2021

