Petroleros manifiestan reparos hacia el proyecto que eleva el piso imponible de Ganancias







Apoyaron la iniciativa de Sergio Massa, pero reclamaron "progresividad" en su impacto debido a la existencia de trabajadores que poseen salarios superiores a los 170 mil pesos y pagarán un tributo del 35 por ciento. El proyecto que eleva el piso imponible de Ganancias sigue cosechando adhesiones de gremios regionales. Luego del beneplácito expresado por los mecánicos de SMATA, se sumó el apoyo de los petroleros, sector que ostenta uno de los convenios salarias más fuertes. Sin embargo, también manifestaron ciertos reparos. "Vemos positivo en líneas generales el proyecto, con beneficio en un amplio sector de los trabajadores, pero en el caso específico de los petroleros nos preocupa ingresar a un tributo con el 35% y que no sea un ingreso progresivo", señaló Gabriel Matarazzo, secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas y Biocombustible de Bahía Blanca, en declaraciones concebidas al medio especializado Mundo Gremial y que fueron reproducidas por el Sindicato de Petroleros Privados de Campana. La iniciativa de Sergio Massa, que cuenta con el respaldo de los bloques aliados al Frente de Todos, establece un nuevo piso para que solo paguen Ganancias aquellos contribuyentes que perciban salarios brutos que superen los 150 mil pesos mensuales. En este contexto, los petroleros están preocupados por el universo de trabajadores de su actividad con remuneración bruta superior a los 150 mil y aquellos que superan los 173.000 pesos y que seguirán afectados de igual manera el tributo. Se trata de personal altamente calificado y con profesionalización constante requerida para llevar adelante tareas de alto riesgo de seguridad, sobre todo en refinerías y yacimientos, con adicionales por desarraigo, trabajo nocturno o trabajo con altas temperaturas o explosivos. "Las personas que más se capacitan, que más años llevan en la industria, son los que más salarios altos tienen y por ende son los más perjudicados por el impuesto. Muchos laburantes no van a querer capacitarse ni ascender. ¿Para qué? Si voy a ganar menos", sostuvo Matarazzo. La objeción puntual de Matarazzo es la falta de progresividad en las escalas. "Empezás a tributar al fondo de la escala directamente con el 35%. Una hora extra te puede modificar que pierdas una fortuna. Como representantes de trabajadores petroleros estamos preocupados y pedimos que tengan en cuenta esas situaciones", agregó. "Hoy un ayudante de un personal calificado tranquilamente puede preferir ganar 150.000 pesos y no capacitarse para no caer en el impuesto. Laburaste 30 días, con horas extras y trabajo con temperatura, hiciste todo eso y perdiste un 35%, y otro que lo ayudó con menor responsabilidad y con menos horas seguramente gana más", ejemplificó. Para Matarazzo, la situación genera desinterés en los ingresantes a capacitarse para absorber mayores responsabilidades. "Esto se resuelve generando que sea progresivo el tributo. Entendemos que hay que modificar la famosa "tablita", porque así seguimos levantando las bases imponibles pero no modificamos la tabla, por lo tanto el que cae se ahoga en un 35%", cerró. Según trascendió, esa organización sindical, integrante de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio), ya inició gestiones para elevar el reclamo ante la presidencia de la Cámara de Diputados y generar cambios en el proyecto inicial en resguardo del salario de sus representados.

Petroleros de Campana junto al presidente Alberto Fernández.



