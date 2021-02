» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Opinión:

Precios y salarios

Por José Abel Perdomo











José Abel Perdomo

Con la inminente llegada de vacunas en grandes cantidades se vislumbra la posibilidad cierta de lograr la tan ansiada inmunidad comunitaria que llamativamente es más conocida como inmunidad de rebaño equiparando maliciosamente comunidad y rebaño en una inocultable actitud pre-democrática. Ante esta situación resurgen algunas cuestiones aletargadas por la pandemia como es el insostenible retraso en los ingresos de la gran mayoría de la población que han visto como el constante aumento en los precios, fundamentalmente de los alimentos, son mayores que el índice general de la inflación. El ministro de economía Martín Guzmán dijo en recientes entrevistas en distintos medios de comunicación que el buscado crecimiento económico necesita que los salarios le ganen a la inflación para que el mercado interno sea el motor de ese crecimiento. En definitiva se trata de la permanente puja distributiva también conocida como "reparto de la torta" en la configuración de lo que se ha dado en llamar "la nueva normalidad" que por lo que se ve hasta ahora de nueva tiene prácticamente nada. En su afán de resolver los conflictos sociales mediante el diálogo el gobierno está llevando a cabo reuniones con empresarios y trabajadores para tratar de lograr algunos acuerdos que eviten alteraciones de la paz social fundamentalmente en un año de elecciones. Siembra dudas del éxito de los consensos pretendidos la virulencia de la reacción de la Mesa de Enlace ante la mera mención por parte del gobierno de una suba en las retenciones o el establecimiento de cupos de exportación. Tengamos en cuenta que se trató de una mención a las herramientas posibles si no se lograba un acuerdo respecto a los precios internos de sus productos. Seguramente será extremadamente dificultoso poder lograr que los grandes grupos económicos accedan a ceder aunque sea un poco en sus pretensiones y más aun que se logre que lo cumplan. Si algo han demostrado siempre es su habilidad para incumplir tratos contando con la complicidad de la prensa canalla. Es notable observar como ninguno de los distintos sectores empresarios asume su responsabilidad en los aumentos de los precios. Reiterando la cantinela del "yo no fui" nadie se asume como integrante de la larga cadena de los formadores de precios. Lo cierto es que ahora no pueden culpar a los trabajadores por aumentos de salarios ni a las tarifas eléctricas todavía congeladas. Hacen recordar al juego del gran bonete. ¿Yo señor? ¡No señor! En verdad la inflación es un problema multicausal siendo la puja distributiva la más importante y la más difícil de solucionar. Por los números conocidos hasta ahora parece difícil que este año se pueda conseguir el 29% que prevé el presupuesto y que sea este el aumento que consigan los trabajadores. Si es así seguramente volverán a perder. Mientras tanto el gobierno intenta un mejoramiento en los salarios de la clase media al establecer un piso de 150.000 pesos para el pago del impuesto a las ganancias. Tengamos en cuenta que los que menos ganan no tendrán mejora alguna porque ya no pagan el impuesto y son quienes menos pueden seguir soportando tantas necesidades insatisfechas. No debemos soslayar que el verdadero motivo de la despiadada campaña opositora en contra de la política sanitaria es precisamente el debilitamiento del apoyo popular al gobierno y que de esta manera se le dificulte actuar con la firmeza necesaria ante la voracidad desenfrenada de los sectores dominantes. En medio de la pandemia y demostrando una vez más cómo funciona el poder judicial y cuáles son sus preocupaciones, la Suprema Corte de Mendoza autorizó a los jueces a usar togas como vestimenta alternativa. Es por lo menos sorprendente que una de las razones sea que "es símbolo de sobriedad, sencillez y simpleza, y es liviana y fácil de lavar". Aunque usted no lo crea es textual.

