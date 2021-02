» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 13 de Febrero







DÍA MUNDIAL DE LA RADIO Impulsado por el presidente de la Academia Española de la Radio, Jorge Álvarez, e instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la Resolución 67/124 en el año 2012, en este día se conmemora la creación de la radio de la ONU en el año 1946 y se remarca la importancia de este medio que acompañó a la humanidad en gran parte su historia adaptándose a los constantes cambios. El tema de este año es "Nuevo mundo. Nueva radio" y tiene el objetivo de homenajear a la radio por su capacidad de adaptación a las transformaciones de la sociedad y las necesidades de los oyentes. Asimismo, esta edición se divide en tres subtemas principales: Evolución (el mundo cambia, la radio evoluciona); Innovación (el mundo cambia, la radio se adapta e innova); y Conexión (el mundo cambia, la radio se conecta). La radio es el medio de comunicación más consumido en todo el mundo. Su fácil accesibilidad le permite llegar a comunidades remotas y vulnerables a la vez que es clave en situaciones de emergencia: "es el escenario perfecto para que todas las voces se expresen libremente, se sientan representadas y puedan ser escuchadas." Durante la pandemia, la misma permitió que muchos estudiantes continuaran con sus clases y luchó contra la desinformación. Sobre esta celebración la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, manifestó: "porque, sin la radio, el derecho a la información, la libertad de expresión y, con ella, las libertades fundamentales, se verían debilitados; también la diversidad cultural, ya que las radios comunitarias son las voces de quienes no tienen voz".



FALLECE ALICIA BRUZZO Alicia Liliana Estela Bruzzo nació el 29 de septiembre del año 1949 en Parque Patricios, Buenos Aires. Impulsada por su tío Saulo Benavente (vestuarista y escenógrafo), Bruzzo abandonó abogacía y empezó a estudiar en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático: "pero la vocación teatral se fue dando más tarde ya que en primer término estudié abogacía hasta tercer año realizando, en consecuencia, la mitad de la carrera hasta que descubrí el teatro y dejé todo". En el año 1970 inició su carrera artística en la pantalla chicaactuando en "El monstruo no ha muerto" y "Los parientes de la Galleguita". Dos años después, debutó en la exitosa obra teatral "Las Brujas de Salem", la cual le abrió las puertas a la gran pantalla con la película "Me enamoré sin darme cuenta"(1972). No obstante, su fama se consolidó en la televisión, medio en el que sobresalió actuando en "Cumbres borrascosas" (1978), "El Rafa" (1980-1982), "Atreverse" (1990-1992), "Alta comedia" (1992-1995) y "Verano del 98" (2000). Por otra parte, se destacó en las películas "Espérame mucho" (1983), "Pasajeros de una pesadilla" (1984) y "De mi barrio con amor" (1995). Falleció en el año 2007 en Buenos Aires.



SE LANZA "NO TIME TO DIE" Un día como hoy en el año 2020, BillieEilish lanzaba el sencillo "No time to die". Compuesta por la cantante estadounidense junto a su hermano FinneasO´Connell, la canción es parte de la banda sonora de la vigesimoquinta película de James Bond, "No time to die" (2021): "es increíble formar parte de esto. Es un gran honor tener la posibilidad de componer el tema principal de una película que forma parte de una saga tan legendaria".



