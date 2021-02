» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Apenas el 14% de los argentinos admite usar protección en sus relaciones sexuales







Si bien el preservativo tiene una doble función ya que ayuda a evitar un embarazo no deseado, también colabora a protegerse del contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). "Los datos son alarmantes ya que según información de la AHF Argentina (organización más que trabaja en prevención, detección y tratamiento de VIH y sida) sólo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales y se estima que en el país 139.000 personas conviven con el 2VIH", sostiene Analía Urretavizcaya del equipo de Sexología Clínica del Hospital de Clínicas. "El mensaje tiene que ser diario, en todos los ámbitos donde las personas se mueven para generar hábito y sostenerlo. Hay publicidad sobre pasta de dientes pero no sobre los preservativos. Educar sobre anticoncepción y la prevención de las enfermedades sexuales es parte de educar sobre el cuidado de uno mismo y se deben introducir como hábitos, desprovistos de erotismo y carga moral" sostiene la profesional. "El problema está en la falta de propaganda como política pública sobre la importancia del uso, y la falta de la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral también dificultan que a corta edad los adolescentes tomen conciencia sobre el uso del preservativo e inicien su actividad sexual protegidos" señala Urretavizcaya. El uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y femeninos durante la penetración vaginal o anal puede proteger contra la propagación de las ITS, incluida la infección por el VIH. Si el preservativo se emplea correctamente cada vez que se tiene una relación sexual, el riesgo de embarazo es más o menos de 3 por cada 100 veces. Sin embargo, hay un riesgo mayor de embarazo si uno: No usa correctamente durante la relación sexual. Se rompe o se rasga durante el uso de forma inapropiada usando lubricantes que no son al agua como se recomienda. Pautas de Uso - Usalo desde el principio de la relación sexual y también para el sexo anal y oral. - Antes de ponerlo, mirá siempre la fecha de vencimiento. - No lo uses si al abrirlo notas que está quebradizo, pegajoso o visiblemente dañado. - Sacarlo del envoltorio con cuidado, evitando el uso de dientes o instrumentos cortantes, como cuchillos o tijeras. - No utilices dos juntos, la fricción puede dañar el látex y hacer que ambos se rompan. - Tené presente que no es reutilizable y reciclable.



