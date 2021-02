En el partido inaugural y con el campanense Leonardo Sigali como titular, La Academia cayó 2-1 ante Banfield. Hoy debuta San Lorenzo.

Anoche comenzó la Copa 2021 de la Liga Profesional de Fútbol y en el partido inaugural, Racing Club cayó 2-0 como visitante frente a Banfield, reciente subcampeón de la Copa Diego Armando Maradona.

En La Academia fue titular el campanense Leonardo Sigali, quien está negociando una actualización de su contrato con el conjunto de Avellaneda, al tiempo que el Dinamo Zagreb de Croacia le realizó una oferta a Racing para volver a contar con los servicios del Osito (cuya esposa es croata).

Ayer, además, se disputaron otros dos encuentros: Central Córdoba de Santiago del Estero (Nahuel Banegas, cuyo pase pertenece a Villa Dálmine, ingresó en el segundo tiempo) perdió 3-0 como local frente a Colón de Santa Fe; mientras Unión igualó 2-2 como local frente a Atlético Tucumán.

Este sábado, la programación de la primera fecha continuará con otros cuatro partidos: Aldosivi de Mar del Plata (que tendrá el debut de Fernando Gago como DT) vs Godoy Cruz (17.10), Talleres vs Patronato (17.10), Vélez Sarsfield vs Newells (19.20) y San Lorenzo vs Arsenal (21.30).

En tanto, mañana domingo jugarán: Defensa y Justicia vs Huracán (17.10), Boca Juniors vs Gimnasia (19.20) y Estudiantes vs River Plate (21.30). Mientras el lunes lo harán Rosario Central vs Argentinos (19.15) e Independiente vs Lanús (21.30).

El único encuentro que quedará pendiente de esta primera fecha será el "interzonal" entre Platense y Sarmiento de Junín, los dos equipos que ascendieron recientemente a la máxima categoría del fútbol argentino.