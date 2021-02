MESSI, EL MEJOR

La Fundación Konex eligió a Lionel Messi como el mejor deportista argentino de la década 2010-20, por lo que el rosarino se llevará el Konex de Brillante, una distinción que anteriormente recibieron Diego Armando Maradona (1990), Gabriela Sabatini (2000) y Emanuel Ginóbili (2010). En esta década, la Pulga superó en la votación a figuras como Juan Román Riquelme (fútbol argentino), Juan Martín Del Potro (tenis) y Luis Scola (básquet), quienes recibirán el Konex de Platino en sus respectivas disciplinas.

PALAVECINO ES MILLONARIO

Ayer, luego de la correspondiente revisión médica, River Plate hizo oficial la incorporación de Agustín Palavecino, mediocampista ofensivo surgido de Platense y que llega a Núñez tras destacarse en las últimas dos temporadas en Deportivo Cali de Colombia. Además, la entidad Millonaria también selló el regreso del defensor David Martínez (23 años, de último paso Defensa y Justicia). Y para completar un viernes positivo, también comunicó la renovación del vínculo con Milton Casco, quien firmó contrato hasta 2023.

CRESPO, AL SAN PABLO

Este viernes, San Pablo confirmó la contratación de Hernán Jorge Crespo como nuevo entrenador de la institución. Luego de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia, el DT se había desvinculado del Halcón de Florencio Varela porque contaba con diferentes propuestas. Finalmente, la opción de San Pablo terminó primando por sobre los contactos que había tenido de Santos y la Selección de Chile.

CHACHO LO DESPIDIÓ

En el inicio de la 23ª fecha de La Liga de España, Celta de Vigo le ganó 3-1 a Elche en un duelo de entrenadores argentinos. El ganador, Eduardo Coudet, llevó a su equipo al 9º lugar de la tabla, mientras el perdedor, Jorge Almirón, se despidió de Elche, que sigue hundido en puestos de descenso. La programación de la fecha continúa hoy con cuatro partidos: el líder Atlético Madrid visita a Granada; Sevilla recibe a Huesca; Eibar será local ante Valladolid; y Barcelona enfrenta en el Camp Nou a Alavés (17.00, ESPN).

GAICH, SIN ACCIÓN

Ayer comenzó la 22ª fecha de la Serie A de Italia con el empate 1-1 entre Bologna y Benevento, equipo que tuvo a Adolfo Gaich entre los suplentes. Hoy continuará la programación con tres encuentros: Torino vs Genoa, Napoli vs Juventus (14.00, ESPN) y Spezia vs el líder Milan (16.45, ESPN).

PREMIER LEAGUE

La 24ª fecha del campeonato de Inglaterra se pondrá en marcha hoy con cuatro encuentros: Leicester vs Liverpool (9.30, ESPN), Crystal Palace vs Burnley, el líder Manchester City vs Tottenham (14.30, ESPN) y Brighton vs Aston Villa.