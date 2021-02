» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 13/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Tenis:

El Abierto de Australia se quedó sin argentinos y sin público







Diego Schwartzman fue eliminado en la tercera ronda por el ruso Aslan Karatsev. Mientras el confinamiento dictado por el estado de Victoria no permitirá la asistencia de espectadores al Melbourne Park por, al menos, los próximos cinco días. La madrugada de este viernes marcó el final de la participación argentina en los certámenes individuales del Abierto de Australia, primer Grand Slam del año. Fue luego que Diego Schwartzman, octavo cabeza de serie del cuadro masculino, cayera 6-3, 6-3 y 6-3 con el ruso Aslan Karatsev. De esta manera, "el Peque" no pudo repetir la performance lograda en 2018 y 2020, cuando alcanzó los Octavos de Final (en dichas ediciones fue eliminado por Rafael Nadal y Novak Djokovic, respectivamente). Los cruces de Octavos de Final de la parte alta del cuadro serán los siguientes: Novak Djokovic vs Milos Raonic, Alexander Zverev vs Dusan Lajovic, Dominic Thiem vs Grigor Dimitrov y Felix Auger-Aliassime vs Aslan Karatsev, verdugo de Schwartzman. En tanto, los duelos de la parte baja se definían en la madrugada de este sábado. En el cuadro femenino, donde Nadia Podoroska fue eliminada en segunda ronda, ya estaban confirmados cuatro partidos de Octavos de Final: Simona Halep vs Iga Swiatek, Serena Williams vs Aryna Sabalenka, Garbiñe Muguruza vs Naomi Osaka y Marketa Vondrousova vs Su Wei Hsieh. Los otros cuatro duelos de esta instancia se definían en la madrugada de este sábado. SIN PÚBLICO La aparición de nuevos casos de coronavirus en Melbourne llevó al premier del estado de Victoria, Daniel Andrews, a establecer un confinamiento para frenar el brote "hiperinfeccioso" de la cepa británica del coronavirus, que fue detectado en uno de los hoteles en el que pasaron la cuarentena varios participantes del Abierto de Australia. El premier de Victoria, cuya capital es Melbourne, precisó que el lugar donde se celebra el torneo se considerará un "lugar de trabajo" que puede seguir funcionando con un número limitado de empleados. Esto significa que el primer Grand Slam del año continuará con su competencia, pero a puertas cerradas, al menos por los próximos cinco días. A raíz de esta medida, a los espectadores se les reembolsará el valor de las entradas, mientras que los jugadores se moverán en una burbuja sanitaria, informó el jefe de Tennis Australia, Craig Tiley.

EL PEQUE FUE SUEPRADO EN SETS CORRIDOS POR EL RUSO KARATSEV, UNA DE LAS SORPRESAS DEL TORNEO.



