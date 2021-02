Fue el viernes por la noche, en la esquina de Urquiza y Paso. Sólo daño materiales. La vecina de Urquiza y Paso escuchó el estruendo y salió a ver qué había pasado. Lo que no había imaginado, era que encontraría un auto casi sobre el jardín de su casa, y que había volteado parte de tapial perimetral de su jardín externo. La colisión tuvo lugar el viernes por la noche, entre un Chevrolet Corsa y un Chevrolet Celta. En su trayectoria, el Corsa se subió a la vereda, volteó el cartel señalizador de la esquina y finalizó volteando la coqueta mampostería de ladrillo, dejando la reja "levitando". En el lugar se presentó un móvil del SAME, pero no fue necesario realizar traslados. Del operativo participó un móvil del Comando Patrulla asignado a la zona 4.





El Corsa volteó el cartel señalizador de la esquina y finalizó su trayectoria volteando parte de un cerco de ladrillo.



Chevrolet Corsa termina sobre la vereda

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar