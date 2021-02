» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Meiraldi:

Así lo aseguró el concejal de Juntos por el Cambio, quien se mostró preocupado por el "uso político de los referentes kirchneristas" y que se ponga en manos de militantes sin información médica una campaña de esta magnitud. El concejal de Juntos por el Cambio, Ernesto Meiraldi, repudió "el uso político, partidario y militante de la campaña de vacunación contra el Covid-19 que llevan adelante algunos dirigentes del Frente de Todos". También indicó que la campaña de vacunación debería ser "institucional, una política de estado sin banderías partidarias y gestionada por personal idóneo, no por militantes y referentes kirchneristas". "Se está pasando febrero y todavía hay mucho personal de salud sin vacunar. Falta mucho para avanzar a la próxima etapa y comenzar a vacunar en las escuelas", enfatizó el reconocido médico local. Además, lamentó que los sistemas de salud de los distritos bonaerenses sean dejados de lado, aunque aseguró que "van a terminar pidiendo ayuda a los Municipios porque es imposible que lleven adelante la campaña más histórica del país sin intervención del personal sanitario local". Por último, Meiraldi manifestó que como médico le preocupa ver "el uso político del tema y que se ponga en manos de militantes sin información médica una campaña de esta magnitud".

