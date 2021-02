P U B L I C



"Desde un sobre, hasta una mudanza llegamos a todo el país. Además, vendemos pasajes de Larga Distancia a todos los destinos disponibles" dice Lorena Deri. Un tanque de agua, varias motos, un kayak… son algunos de los objetos que desde diciembre último hasta el momento vecinos de Campana han recibido por encomienda en el local de San Martín 103. "Desde un sobre, hasta una mudanza llegamos a todo el país. Además, vendemos pasajes de Larga Distancia a todos los destinos disponibles" dice Lorena Deri con una sonrisa. Ella, junto a sus hijos Rodrigo y Melisa, maneja la flamante sucursal de "Vía Cargo" en nuestra ciudad. "Hay una excepción: ni animales, ni alimentos" aclara Lorena, en relación a una mudanza contratada para la semana entrante y cuyo destino es Bariloche. "Tolo lo que entre por la puerta, se envía o se recibe. No hay problema. Lo único que no hacemos por ahora es entrega a domicilio en Campana, pero sí estamos pasando a retirar. Todo queda documentado y asegurado. No hay nada parecido en la ciudad y manejamos varios medios de pago: efectivo, débito, crédito o transferencia bancaria". Lorena también comenta que en su local es posible contratar pasajes de Larga Distancia a cualquier destino del país. "El tema es tener en cuenta la terminal para abordar: si no pasa por el Travel de Campana, hay que ir a Dellepiane en Liniers, Luján o Pacheco. Depende el destino", aclara y vende: "Hay una promoción hasta el 30 de noviembre. Salvo Semana Santa y vacaciones de invierno, hay un 30% de descuento. Se puede pagar hasta en 12 cuotas y la primera se abona a los 90 días. Además, se pueden hacer hasta 2 cambios de fecha sin penalidad".



Lorena Deri, frente al local de San Martín 103. "Hay una excepción: ni animales, ni alimentos", aclara.



"Vía Cargo" llegó a Campana

