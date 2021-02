» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/feb/2021 de La Auténtica Defensa. FGC en el FdT:

"Es necesario que la Justicia tenga perspectiva de género"







"La mayoría de las mujeres asesinadas habían realizado denuncias contra sus homicidas, si las instituciones que tienen el deber de cuidarlas hicieran correctamente su trabajo hoy podríamos tener estadísticas menos escalofriantes". El Frente Grande de Campana expresó su preocupación sobre el cuidado en torno a las denuncias de violencia de género, "los femicidios son la consecuencia de fallas anteriores de parte de todas las instituciones que tienen que respaldar y acompañar a las mujeres denunciantes". A raíz del femicidio de Úrsula Bahillo, volvió a quedar en evidencia la desidia de la justicia frente a denuncias de violencia de género. En el país cada 30 horas una mujer es asesinada y pese a los años que lleva la lucha de las mujeres aún no se ha podido dar una respuesta integral que baje las cifras de femicidios. Desde el Frente Grande de Campana se mostraron preocupados por el accionar de la Justicia en todos los casos y el poco trabajo en conjunto entre los diferentes organismos estatales. "Es necesario que la Justicia tenga perspectiva de género, y también que no esté organizada para revictimizar a las denunciantes. La mujer que denuncia, tiene que ir a la comisaría o a las fiscalías para ver los avances. No a todas le dan botones antipánico y cada caso está sujeto a la buena voluntad de los representantes de las fuerzas de seguridad y los operadores judiciales que lo tomen". Asimismo, explicaron la importancia de la buena aplicación de la Ley de ESI "Parte de los contenidos tienen que ver con los vínculos y los diferentes tipos de violencia, las nuevas generaciones ya están viniendo mucho mejor preparadas sobre el tema y en parte es gracias a la lucha de los feminismos pero aún queda mucho trabajo y hay que hacerlo en todos los sectores. Desde la formación, hasta en la Justicia". "Reafirmamos nuestro compromiso con el Ni Una Menos y esperamos que de una vez por todas podamos trabajar para erradicar la problemática de violencia de género de manera eficaz", concluyeron.

El Frente Grande de Campana expresó su preocupación sobre el cuidado en torno a las denuncias de violencia de género.



FGC en el FdT:

"Es necesario que la Justicia tenga perspectiva de género"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar