Buscan potenciar los clubes de barrio

Alejo Sarna junto a Carlos Castillo visitaron El Lechuga Fútbol Club, donde contaron con la presencia del ex futbolista José "Pepe" Basualdo. Charlaron con jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva y colaboraron con material deportivo. El referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna junto a Carlos Castillo y al ex futbolista oriundo de la ciudad, José "Pepe" Basualdo, visitaron al Lechuga Fútbol Club, donde charlaron con jugadores, cuerpo técnico y comisión directiva e hicieron entrega de material deportivo. "Pepe" Basualdo, comentó su trayectoria diciendo que "comencé mi carrera como ustedes, en un club de barrio", refiriéndose al club Naranja Junior que como comentó José, fue creado por padres de chicos que jugaban para la escuela 16 y que por el color de la camiseta llevó ese nombre. "De ahí me vieron desde Villa Dalmine, club a donde fui, luego a Mandiyú, pasé por Europa, la Selección Argentina, Venezuela y Boca". En charla motivacional que dio Basualdo, también comentó la importancia de que cada jugador pueda terminar la escuela asegurando que el fútbol es una opción y una "hermosa profesión" pero no a todos les toca la posibilidad de vivir de eso, y que por eso también es muy importante terminar los estudios; "soy técnico electrónico, porque mi mamá siempre me insistió que termine la escuela". También comentó lo sacrificado de la carrera y la conducta que se necesita para cumplir con los objetivos, comentando que "durante la carrera como futbolista, uno se va a encontrar con momentos de alegría y momentos de tristeza, pero lo importante es nunca bajar los brazos". Por su parte, Carlos Castillo del MRP que conduce Pedro Milla celebró la presencia de José "Pepe" Basualdo como la de Alejo Sarna y destacó la importancia de los clubes de barrio y de quienes como cuerpo técnico o comisión directiva colaboran con la institución: "para nosotros es muy importante poder acompañarlos porque sabemos del esfuerzo y la dedicación que le ponen junto a padres, madres y jugadores". Por último, Alejo Sarna resaltó la importancia de los clubes de barrio y aseguró que "cuando un chico está en el club jugando a la pelota, es porque no está en la calle, por eso es fundamental poder estar presente con cada institución, brindándoles las herramientas necesarias para que se desarrollen y puedan realizar bajo las mejores condiciones no solo su actividad deportiva sino también su enorme trabajo social hacia la comunidad. Alejo Sarna felicitó a todos los miembros del club y agradeció "por todo el empeño y el trabajo que le ponen para que el club siga estando para los jóvenes" y por último instó al Municipio a "apoyar a los clubes de barrio".

Sarna, Basualdo y Castillo junto a jugadores y cuerpo técnico en la entrega de material deportivo.



Buscan potenciar los clubes de barrio

