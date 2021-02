"Nada es real": La promesa de las inferiores campanenses

Tienen entre 14 y 16 años y están por sacar su primer disco, "Formas Imperfectas". Las brechas generacionales, los nuevos sonidos y el por qué sigue valiendo la pena tener una banda de rock.

Al más chico le llevo 10 años de edad pero todos hablamos en un mismo código. Nombran a la "Bersuit", a los "Arctic" y a los "Beatles", discuten qué es el rock y se emocionan cuando hablan de una canción que compuso uno de ellos pero terminaron de armar todos juntos en la sala. Ya sacaron dos temas del que será su primer disco. Lo grabaron y produjeron ellos, prácticamente sin ayuda.

"No fuimos a grabar cierto disco, probamos desde música gitana hasta punk y creo que nos quedamos cortos de cosas que podríamos haber hecho. Santi te saca un charango o una mandolina y cae con un tema nuevo", dice Franco Badaracco (16), baterista. "Bada" aprovechó los equipos que tenía el hermano en su casa y empezó a grabar de forma autodidacta: "Hay temas que los tuvimos que regrabar tres veces porque a la primera lo hice mal, a la segunda lo volví a hacer mal y a la tercera dije bueno, ya se cómo hacerlo, vamos a hacerlo bien".

"Bada nos conoce, sabe el sonido que queremos. Si hubiésemos ido a grabar con un profesional hubiésemos ido una vez y ya estaba. Acá podíamos grabar todas las veces que queríamos" dice Santiago Trevisàn (14), guitarrista y cantante. El "do it yourself" parece ser la filosofía del grupo. Tampoco dejan en manos de otros los videos, flyers o logos: "Siento que si no lo hacemos nosotros no va a quedar como queremos. Eso fue lo que me hizo aprender a producir" argumenta ´´Bada". "Incluso para registrar los temas hicimos nosotros las partituras que fue un dolor de cabeza porque nadie sabía cómo. Nos tuvimos que poner con Nico a aprender cómo escribir" acota Santiago.

El disco se terminó de grabar en Febrero pero recién en Noviembre "bada" le puso punto final a la mezcla. Hay por lo menos un tema de cada uno. Aunque los roles están fijos, los cuatro son multi instru-mentistas y se animan a componer. "Ningún tema está terminado hasta que lo traemos a la banda, se termina de hacer con el aporte de todos. Puedo llevar un tema con una melodía pero después ellos lo cambian y lo terminan de componer. El universo de la canción se expande" reflexiona con una sonrisa Eliseo Álvarez (16).

Aunque cuentan con pocos recitales en su haber, vienen tocando juntos hace ya dos años. Eli y "bada", compañeros de secundaria, arrancaron todo. "Bada" venía con la idea fija de hacer un grupo desde chico y Eli tocaba desde batería hasta guitarra. Como McCartney, Eli agarró el bajo porque nadie más lo agarraba. La banda se completó en los recreos de la escuela donde se sumaron Nicolás Ricci (15) y Santiago: "Cuando arranqué con ellos no sabía hacer ni acordes con cejillas. Todos aprendemos de todos", cuenta Trevisán.

Tienen en claro que son una excepción a la regla. Aunque tienen otros amigos que tocan instrumentos, no conocen a nadie de su edad con ganas de armar bandas: "Hay muchos que están yendo al trap que me encanta pero no conozco gente que siga haciendo bandas y para mi es una cagada" dice "bada". "También tiene el punto positivo de que somos los únicos. A mí me encanta el trap pero esta bueno llegarle a la gente con otra cosa como los Arctic", contesta Santiago en contrapunto.

A la hora de hablar de influencias, nombran desde "El Cuarteto de Nos" hasta "Arctic Monkeys" y "Divididos". Lo que más les llama la atención son las bandas que no se encasillan y logran combinar distintos elementos: "Me encanta la mezcla de rock y folklore que hace Divididos. Es la misma búsqueda que hizo Rosalía mezclando flamenco con trap. Genial", dice Trevisán.

Esa misma búsqueda parece ser la zanahoria que persigue la banda, identidad que se define por la falta de encasillamientos: "Creo que nuestra generación es muy abierta. Veo que gente más grande si escucha algo que no es rock clásico lo cambia. Les mostré "Wos" a mis viejos y no les cabió nada. Por eso estamos en la mejor época. Lo nuestro no es AC/DC pero viene del rock y es lo que queremos hacer" concluye el cantante.

RADAR

Integrantes: Eliseo Alvarez (bajo); Franco Badaracco (batería); Nicolás Ricci (guitarra y voz); Santiago Trevisán (guitarra y voz).

Instagram: nadaesreal_

Plataformas: Spotify, Youtube.

Bandas de referencia: "Arctic Monkeys", "Divididos"; "El Cuarteto de Nos".

Frase de la nota: "Les mostré "Wos" a mis viejos y no les cabió nada. Por eso estamos en la mejor época".