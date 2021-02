» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 14/feb/2021 de La Auténtica Defensa. Proyectan alternativas para sumar circuitos turísticos simultáneos en la ciudad







Tras la presentación del proyecto de Ordenanza que crea el registro de artesanos y otros productores manuales, la Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, propone la creación de circuitos de paseo donde los productores artesanales puedan mostrar sus elaboraciones, siendo a la vez un entretenimiento familiar. Luego que la concejal Romina Carrizo, del PJ-Frente de Todos, presentara la semana pasada un proyecto de ordenanza que crea el registro de artesanos y otros productos manuales, más vecinos y vecinas de la ciudad suman su apoyo a la iniciativa, como en este caso lo hicieran quienes en nuestra Ciudad elaboran alfajores y mermeladas. El pasado viernes, la edil recibió una muestra de productos gastronómicos dónde se destacan las mermeladas y alfajores artesanales sin conservantes, los cuales además se identifican por contar con un muy lindo y prolijo etiquetado, elegido por Solange, una vecina de nuestra ciudad que intenta sumarse a la iniciativa y que actualmente ofrece sus productos en su cuenta de facebook Solange Shaniil Martínez. Carrizo señaló "Valoro cada iniciativa de nuestros vecinos y vecinas, y agradezco los diversos llamados recibidos para apoyar el proyecto legislativo que busca generar el marco normativo para garantizar condiciones de igualdad, y no se trate de la decisión unilateral de una persona, la presencia de uno u otro emprendimiento". Para finalizar, la edil manifestó que "con la regulación de las ferias artesanales, además de brindar seguridad en la permanencia a los vecinos y vecinas participantes, podemos aprovechar varios de los espacios públicos en simultáneo para obtener distintos circuitos de paseo en una misma jornada. Me gustaría que el Intendente vea que el potencial turístico no está en la obra por si misma, sino en cómo los y las campanenses la aprovechan y la viven".







La edil recibió una muestra de productos gastronómicos dónde se destacan las mermeladas y alfajores artesanales sin conservantes.



Proyectan alternativas para sumar circuitos turísticos simultáneos en la ciudad

